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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 15 февраля в размере 68,771 руб.
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14 февраля 2020 года 12:43
ЦБ РФ установил курс евро с 15 февраля в размере 68,771 руб.
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14 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 68,771 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,85 коп. Это автоматическое сообщение.
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14 февраля 2020 года 16:54
Телекоммуникационный холдинг VEON выплатит дивиденды за 2020 год одним траншем, отказавшись от промежуточных выплат, сообщил в пятницу в ходе конференции с аналитиками и инвесторами вице-президент компании по стратегии Алекс Казбеги. По его словам, "будет только одна выплата... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:44
Общий объём застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках увеличился за год на 10,4% - АСВ
По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), представленным в "Мониторинге застрахованных вкладов в 2019 году", общий объём застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках увеличился за год на 10,4% и по состоянию на 1 января 2020 года составил 34 трлн 700 млрд... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:35
В прошлом году наиболее активно росли банковские вклады физлиц на сумму в диапазонах от 1 млн рублей до 1,4 млн рублей и от 1,4 млн рублей до 3 млн рублей. Такие вклады увеличились на 14,7% и 15,1% соответственно, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 15 по 21 февраля ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 15 по 21 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 73 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 15 по 21 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 73 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 15 по 21 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 15 по 21 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 15 по 21 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:26
Белоруссия начнет отбор транзитной нефти, если Россия не поставит нефть в нужных объемах - Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти. "Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн тонн, в январе... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:20
4 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-362 на 24 млрд 667,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:17
Россия в текущем сельскохозяйственном году сохраняет мировое лидерство по экспорту пшеницы, заявил в пятницу замруководителя "Центра оценки качества зерна" Михаил Ханов, выступая на сельскохозяйственном форуме "Зерно России" в Краснодаре. "Планы по экспорту зерна в этом... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,35 пункта (0,172%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3104,7 пункта. Максимальное... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:08
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские НПЗ не будут платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок. "Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более раз они поставляют продукт по мировой цене. Мы не просим... читать дальше
.14 февраля 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 62,87/64,16 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,87/64,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...
.14 февраля 2020 года 16:00
За январь суммарная задолженность по заработной плате выросла на 137,1 млн рублей, или на 6,5%, и составила на 1 февраля 2020 г. 2 млрд 251,3 млн рублей, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Данные представлены организациями наблюдаемых видов... читать дальше
.14 февраля 2020 года 15:53
"ЛУКОЙЛ": доказанные запасы углеводородов компании по классификации SEC составили на конец 2019 г. 15,8 млрд барр. н.э.
Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" объявила о завершении оценки и независимого аудита запасов по состоянию на 31 декабря 2019 года. Как говорится в пресс-релизе "ЛУКОЙЛа", "доказанные запасы углеводородов компании по классификации SEC составили 15,8 млрд барр. н.э., из которых... читать дальше
.14 февраля 2020 года 15:47
Биржевая цена на 92-й бензин на этой неделе пошла вверх, свидетельствую данные Санкт-Петербургской международной товарной биржи (СПбМТСБ). На конец торгов 14 февраля она составила 45843 руб./т., что на 3% выше по сравнению с 10 февраля. Стоимость 95-го бензина...
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