ЦБ РФ установил курс евро с 15 февраля в размере 68,771 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 февраля, составляет 68,771 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,85 коп.

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Телекоммуникационный холдинг VEON выплатит дивиденды за 2020 год одним траншем, отказавшись от промежуточных выплат, сообщил в пятницу в ходе конференции с аналитиками и инвесторами вице-президент компании по стратегии Алекс Казбеги. По его словам, "будет только одна выплата... читать дальше

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По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), представленным в "Мониторинге застрахованных вкладов в 2019 году", общий объём застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках увеличился за год на 10,4% и по состоянию на 1 января 2020 года составил 34 трлн 700 млрд... читать дальше

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В прошлом году наиболее активно росли банковские вклады физлиц на сумму в диапазонах от 1 млн рублей до 1,4 млн рублей и от 1,4 млн рублей до 3 млн рублей. Такие вклады увеличились на 14,7% и 15,1% соответственно, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15 по 21 февраля ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15 по 21 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 73 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15 по 21 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15 по 21 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти. "Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн тонн, в январе... "Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн тонн, в январе... читать дальше

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4 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-362 на 24 млрд 667,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Россия в текущем сельскохозяйственном году сохраняет мировое лидерство по экспорту пшеницы, заявил в пятницу замруководителя "Центра оценки качества зерна" Михаил Ханов, выступая на сельскохозяйственном форуме "Зерно России" в Краснодаре. "Планы по экспорту зерна в этом... "Планы по экспорту зерна в этом... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,35 пункта (0,172%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3104,7 пункта. Максимальное... читать дальше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские НПЗ не будут платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок. "Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более раз они поставляют продукт по мировой цене. Мы не просим... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,87/64,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...

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За январь суммарная задолженность по заработной плате выросла на 137,1 млн рублей, или на 6,5%, и составила на 1 февраля 2020 г. 2 млрд 251,3 млн рублей, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Данные представлены организациями наблюдаемых видов... читать дальше

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Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" объявила о завершении оценки и независимого аудита запасов по состоянию на 31 декабря 2019 года. Как говорится в пресс-релизе "ЛУКОЙЛа", "доказанные запасы углеводородов компании по классификации SEC составили 15,8 млрд барр. н.э., из которых... Как говорится в пресс-релизе "ЛУКОЙЛа", "доказанные запасы углеводородов компании по классификации SEC составили 15,8 млрд барр. н.э., из которых... читать дальше

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Биржевая цена на 92-й бензин на этой неделе пошла вверх, свидетельствую данные Санкт-Петербургской международной товарной биржи (СПбМТСБ). На конец торгов 14 февраля она составила 45843 руб./т., что на 3% выше по сравнению с 10 февраля. На конец торгов 14 февраля она составила 45843 руб./т., что на 3% выше по сравнению с 10 февраля. Стоимость 95-го бензина... Стоимость 95-го бензина...

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