Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,6138 руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5560 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6138 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,4175 руб., максимальный - 63,7825 руб. Было заключено 12914 сделок. Объем торгов составил 52809,21 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,5 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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