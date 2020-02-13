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13 февраля 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,2124 руб.
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13 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2124 руб. Минимальный курс евро составил 68,965 руб., максимальный - 69,4 руб. Было заключено 4496 сделок. Объем торгов составил 15942,31 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,115 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.13 февраля 2020 года 17:16
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.13 февраля 2020 года 17:01
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3 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-361 на 24 млрд 198,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.13 февраля 2020 года 16:39
ООО "Ипотечный агент МКБ 2" ("ИА МКБ 2", SPV-компания Московского кредитного банка (MOEX: CBOM)) приняло решение 7 марта досрочно погасить выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием номинальным объемом 3,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение... читать дальше
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Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. планирует разместить по подписке новые акции на сумму около $2 млрд. Главный исполнительный директор Илон Маск приобретет бумаги на сумму до $10 млн, кроме того, член совета директоров компании... читать дальше
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Все предложения по поправкам в Конституцию, которые поступили в рабочую группу, невозможно включить в Основной закон, но и "под сукно" они не должны попасть, заявил президент РФ Владимир Путин. "Совершенно очевидно, что все в Конституцию мы не сможем включить. Да и есть... читать дальше
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.13 февраля 2020 года 16:15
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Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в четверг подал в отставку, сообщил в четверг интернет-портал британского издания The Guardian. По его данным, Джавид принял такое решение в ответ на просьбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отстранить от... читать дальше
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 62,86/64,23 руб.
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