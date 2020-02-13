ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 февраля в размере 63,6016 руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 63,6016 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,46 коп.

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Чистая прибыль американской Kraft Heinz Co., одного из крупнейших в мире производителя продуктов питания, в четвертом квартале 2019 года составила $182 млн, или $0,15 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $12,57 млрд, или $10,3 на акцию, за аналогичный период... читать дальше

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Банк России рассматривает вопрос увеличения процентной ставки по кредитам, предоставленным Агентству по страхованию вкладов (АСВ) для выплат вкладчикам обанкротившихся банков, сказал "Интерфаксу" первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Фонд страхования вкладов, нагрузка на... Фонд страхования вкладов, нагрузка на... читать дальше

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К227 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 100% выпуска, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 12 февраля. Ставка купона установлена в размере 5,74% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 12 февраля. Ставка купона установлена в размере 5,74% годовых. Срок... Срок... читать дальше

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Российские туристы назвали итальянскую Верону самым романтичным городом для путешествий, показал опрос туристического сервиса Aviasales. Специалисты сервиса спросили у россиян, планируют ли они куда-то полететь на 14 февраля и какие маршруты считают самыми романтичными.... Специалисты сервиса спросили у россиян, планируют ли они куда-то полететь на 14 февраля и какие маршруты считают самыми романтичными.... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 2,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами за 15 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,3% в... читать дальше

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Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. в третьем финансовом квартале, завершившемся 31 декабря, подскочила на 58%, или в 1,6 раза, и составила 52,3 млрд юаней ($7,5 млрд), или 19,55 юаня в расчете на акцию, по сравнению с 33,1 млрд юаней, или... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 2 тыс. - до 205 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 203 тыс., а не 202 тыс., как сообщалось... читать дальше

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3 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-361 на 24 млрд 198,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ООО "Ипотечный агент МКБ 2" ("ИА МКБ 2", SPV-компания Московского кредитного банка (MOEX: CBOM)) приняло решение 7 марта досрочно погасить выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием номинальным объемом 3,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение... Погашение... читать дальше

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Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. планирует разместить по подписке новые акции на сумму около $2 млрд. Главный исполнительный директор Илон Маск приобретет бумаги на сумму до $10 млн, кроме того, член совета директоров компании... Главный исполнительный директор Илон Маск приобретет бумаги на сумму до $10 млн, кроме того, член совета директоров компании... читать дальше

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Банк России не ждет значительного влияния на денежно-кредитную политику (ДКП), валютный рынок и инфляцию от сделки по продаже Сбербанка России регулятором правительству за счет средств Фонда национального благосостояния и от связанных с этим операций, следует из слов... читать дальше

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Все предложения по поправкам в Конституцию, которые поступили в рабочую группу, невозможно включить в Основной закон, но и "под сукно" они не должны попасть, заявил президент РФ Владимир Путин. "Совершенно очевидно, что все в Конституцию мы не сможем включить. Да и есть... "Совершенно очевидно, что все в Конституцию мы не сможем включить. Да и есть... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,79 пункта (0,442%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3108,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3122,19 (0%) пункта,... читать дальше

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Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, за 12 недель, завершившихся 28 декабря, составила $1,766 млрд, или $1,26 в расчете на акцию против $6,854 млрд, или $4,83 на акцию годом ранее. Прибыль PepsiCo... Прибыль PepsiCo... читать дальше

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Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в четверг подал в отставку, сообщил в четверг интернет-портал британского издания The Guardian. По его данным, Джавид принял такое решение в ответ на просьбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отстранить от... По его данным, Джавид принял такое решение в ответ на просьбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отстранить от... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,86/64,23 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 45 коп., Cредний курс продажи...

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