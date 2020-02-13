Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 121,6 млрд руб.

13 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 121,6 млрд руб.

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В 2019 году швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, увеличила органическую выручку на 3,5%, сообщила компания. Результат совпал с собственным прогнозом Nestle. В прошлом году рост был поддержан динамикой на рынке США, а также... В прошлом году рост был поддержан динамикой на рынке США, а также... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,593... читать дальше

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Европейский аэрокосмический концерн Airbus понес в 2019 году крупные убытки. Их сумма в связи с многомиллиардными штрафами составила 1,36 млрд евро. Об этом, как передает "Немецкая волна", сообщило сегодня руководство Airbus, представляя годовой отчет на пресс-конференции в... читать дальше

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ЦБ РФ 11 февраля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,09 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 февраля по 5 марта планирует приобрести валюту на 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,3... Минфин с 7 февраля по 5 марта планирует приобрести валюту на 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,3... читать дальше

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Потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, в январе 2020 года увеличились на 1,7% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В декабре годовая инфляция составляла 1,5%.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) En+ Group в иностранной и национальной валюте до "B+" c "BB-". Прогноз рейтингов - "стабильный". Прогноз рейтингов - "стабильный". "Понижение рейтинга следует за одобрением советом директоров... "Понижение рейтинга следует за одобрением советом директоров... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4984 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,5757... читать дальше

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Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,5757 руб. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,5757 руб. По отношению к... По отношению к... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,3 пункта (0,01%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3121,97 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,58 пункта (0,679%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,58 пункта (0,679%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 121,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Совет директоров группы "Черкизово" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2019 года в размере 60,92 рубля на акцию, сообщила компания. Уставный капитал ПАО "Группа Черкизово" разделен на 43 млн 963,773 тыс. акций. Таким образом, общие выплаты по итогам... Уставный капитал ПАО "Группа Черкизово" разделен на 43 млн 963,773 тыс. акций. Таким образом, общие выплаты по итогам... читать дальше

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АО "Роснано" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-002Р-02 с погашением в ноябре 2025 года объемом 1,68 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-24-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ,... Ставка 2-24-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ,... читать дальше

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Торги в четверг фондовый рынок России начал на понижательном тренде на неоднозначном внешнем фоне. По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индикаторы выросли, инвесторы анализировали отчеты компаний и сигналы о замедлении темпов распространения китайского... По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индикаторы выросли, инвесторы анализировали отчеты компаний и сигналы о замедлении темпов распространения китайского... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,35/64,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Американские авиакомпании, которые отменили рейсы в Китай, включая Гонконг, до конца марта из-за вызываемой коронавирусом эпидемии пневмонии, объявили, что срок возобновления полетов переносится на 24 апреля. Такое решение было принято такими авиаперевозчиками, как... Такое решение было принято такими авиаперевозчиками, как... читать дальше

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Британская нефтяная компания BP Plc поставила цель к 2025 году или ранее сократить нетто-выбросы углекислого газа до нуля и реорганизовать свои подразделения, ориентированные на добычу газа и нефти, для перехода на более чистые виды топлива. Пока что ежегодные выбросы... Пока что ежегодные выбросы... читать дальше

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