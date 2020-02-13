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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2725,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2153,71 млрд руб.
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В 2019 г. рост ВВП РФ составил 1,3%, при этом в 4-м квартале темпы роста увеличилась до 2,3% - Путин
13 февраля 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2725,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2153,71 млрд руб.
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13 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 февраля составили по Российской Федерации 2725,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2537,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1516,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1375,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 февраля составили 2153,71 млрд руб. против 3132,12658 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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.13 февраля 2020 года 10:34
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.13 февраля 2020 года 10:20
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.13 февраля 2020 года 10:20
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,5757 руб. По отношению к... читать дальше
.13 февраля 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,3 пункта (0,01%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3121,97 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,58 пункта (0,679%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.13 февраля 2020 года 10:15
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.13 февраля 2020 года 10:09
АО "Роснано" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-002Р-02 с погашением в ноябре 2025 года объемом 1,68 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-24-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ,... читать дальше
.13 февраля 2020 года 10:06
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.13 февраля 2020 года 10:02
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.13 февраля 2020 года 09:58
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.13 февраля 2020 года 09:51
Британская нефтяная компания BP Plc поставила цель к 2025 году или ранее сократить нетто-выбросы углекислого газа до нуля и реорганизовать свои подразделения, ориентированные на добычу газа и нефти, для перехода на более чистые виды топлива. Пока что ежегодные выбросы... читать дальше
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