13 февраля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Январь 2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 февраля
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Январь 2020
|16:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Декабрь 2019
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 января по 01 февраля
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13 февраля 2020 года 10:53
В 2019 году швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, увеличила органическую выручку на 3,5%, сообщила компания. Результат совпал с собственным прогнозом Nestle.
В прошлом году рост был поддержан динамикой на рынке США, а также... читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,593... читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:41
Европейский аэрокосмический концерн Airbus понес в 2019 году крупные убытки. Их сумма в связи с многомиллиардными штрафами составила 1,36 млрд евро. Об этом, как передает "Немецкая волна", сообщило сегодня руководство Airbus, представляя годовой отчет на пресс-конференции в... читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:39
ЦБ РФ 11 февраля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,09 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 7 февраля по 5 марта планирует приобрести валюту на 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,3... читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:34
Потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, в январе 2020 года увеличились на 1,7% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В декабре годовая инфляция составляла 1,5%.... читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:26
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) En+ Group в иностранной и национальной валюте до "B+" c "BB-".
Прогноз рейтингов - "стабильный".
"Понижение рейтинга следует за одобрением советом директоров... читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4984 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,5757... читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:20
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,5757 руб.
По отношению к... читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,3 пункта (0,01%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3121,97 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,58 пункта (0,679%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:15
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 121,6 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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13 февраля 2020 года 10:12
Совет директоров группы "Черкизово" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2019 года в размере 60,92 рубля на акцию, сообщила компания.
Уставный капитал ПАО "Группа Черкизово" разделен на 43 млн 963,773 тыс. акций. Таким образом, общие выплаты по итогам... читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:09
АО "Роснано" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-002Р-02 с погашением в ноябре 2025 года объемом 1,68 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-24-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ,... читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:06
Торги в четверг фондовый рынок России начал на понижательном тренде на неоднозначном внешнем фоне.
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индикаторы выросли, инвесторы анализировали отчеты компаний и сигналы о замедлении темпов распространения китайского... читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,35/64,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи вырос...
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13 февраля 2020 года 09:58
Американские авиакомпании, которые отменили рейсы в Китай, включая Гонконг, до конца марта из-за вызываемой коронавирусом эпидемии пневмонии, объявили, что срок возобновления полетов переносится на 24 апреля.
Такое решение было принято такими авиаперевозчиками, как... читать дальше
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13 февраля 2020 года 09:51
Британская нефтяная компания BP Plc поставила цель к 2025 году или ранее сократить нетто-выбросы углекислого газа до нуля и реорганизовать свои подразделения, ориентированные на добычу газа и нефти, для перехода на более чистые виды топлива.
Пока что ежегодные выбросы... читать дальше
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