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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе составила 0,4%
В январе потребительские цены в РФ выросли на 0,4% после такого же роста в декабре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,4%
 
В России упростят получение маткапитала
Минтруд России намерен упростить получение маткапитала и пособия на детей от 3 до 7 лет, рассказал глава министерства Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Как предполагается, уже в этом году принятие...
 
За нарушение тишины в жилых домах днем предлагают ввести штрафы
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. В Совете Федерации обсудили предложение регионов добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины и покоя граждан в дневное время....
 
В 2019 г. рост ВВП РФ составил 1,3%, при этом в 4-м квартале темпы роста увеличилась до 2,3% - Путин
Рост ВВП РФ в четвертом квартале 2019 года ускорился до 2,3% в годовом выражении, что позволило выйти на итоговые цифры роста за весь 2019 год на уровне 1,3%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "Мы сегодня с...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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13 февраля 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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13 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение потребительских цен в Германии Январь 2020
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 02 по 08 февраля
16:30 Изменение потребительских цен в США Январь 2020
16:30 Индекс цен на новостройки в Канаде Декабрь 2019
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 26 января по 01 февраля

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
13 февраля 2020 года 10:53
Nestle увеличила годовую выручку на 3,5%, отмечает ускорение в России
В 2019 году швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, увеличила органическую выручку на 3,5%, сообщила компания. Результат совпал с собственным прогнозом Nestle.

В прошлом году рост был поддержан динамикой на рынке США, а также...    читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США повысился до 63,593 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,593...    читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:41
Убыток Airbus по итогам года составил 1,36 млрд евро
Европейский аэрокосмический концерн Airbus понес в 2019 году крупные убытки. Их сумма в связи с многомиллиардными штрафами составила 1,36 млрд евро. Об этом, как передает "Немецкая волна", сообщило сегодня руководство Airbus, представляя годовой отчет на пресс-конференции в...    читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:39
Банк России 11 февраля купил валюту для Минфина на 14,09 млрд рублей
ЦБ РФ 11 февраля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,09 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 7 февраля по 5 марта планирует приобрести валюту на 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,3...    читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:34
Инфляция в Германии в январе ускорилась до 1,7% - окончательные данные
Потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, в январе 2020 года увеличились на 1,7% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В декабре годовая инфляция составляла 1,5%....    читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:26
Fitch понизило рейтинги En+ до "B+" с "BB-"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) En+ Group в иностранной и национальной валюте до "B+" c "BB-".

Прогноз рейтингов - "стабильный".

"Понижение рейтинга следует за одобрением советом директоров...    читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 63,5757 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4984 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,5757...    читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:20
Доллар и евро дорожают в начале торгов на "Московской бирже"
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,5757 руб.

По отношению к...    читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 13 февраля снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,3 пункта (0,01%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3121,97 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 10,58 пункта (0,679%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:15
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 121,6 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 121,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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13 февраля 2020 года 10:12
"Черкизово" может выплатить 60,92 руб. на акцию за 2019 г.
Совет директоров группы "Черкизово" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2019 года в размере 60,92 рубля на акцию, сообщила компания.

Уставный капитал ПАО "Группа Черкизово" разделен на 43 млн 963,773 тыс. акций. Таким образом, общие выплаты по итогам...    читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:09
Роснано установило ставку 1-го купона облигаций на 1,7 млрд руб. на уровне 8,45%
АО "Роснано" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-002Р-02 с погашением в ноябре 2025 года объемом 1,68 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-24-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ,...    читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:06
Российский рынок акций начал торги снижением
Торги в четверг фондовый рынок России начал на понижательном тренде на неоднозначном внешнем фоне.

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индикаторы выросли, инвесторы анализировали отчеты компаний и сигналы о замедлении темпов распространения китайского...    читать дальше
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13 февраля 2020 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 62,35/64,24 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,35/64,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи вырос...
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13 февраля 2020 года 09:58
Авиакомпании США до конца апреля продлили отказ от полетов в Китай
Американские авиакомпании, которые отменили рейсы в Китай, включая Гонконг, до конца марта из-за вызываемой коронавирусом эпидемии пневмонии, объявили, что срок возобновления полетов переносится на 24 апреля.

Такое решение было принято такими авиаперевозчиками, как...    читать дальше
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13 февраля 2020 года 09:51
BP к 2050 году намерена достичь нулевого уровня выбросов CO2
Британская нефтяная компания BP Plc поставила цель к 2025 году или ранее сократить нетто-выбросы углекислого газа до нуля и реорганизовать свои подразделения, ориентированные на добычу газа и нефти, для перехода на более чистые виды топлива.

Пока что ежегодные выбросы...    читать дальше
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