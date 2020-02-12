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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,0703 руб.
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В 2019 г. рост ВВП РФ составил 1,3%, при этом в 4-м квартале темпы роста увеличилась до 2,3% - Путин
12 февраля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,0703 руб.
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12 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0703 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,91 руб., максимальный - 63,26 руб. К этому времени была заключена 37941 сделка. Объем торгов составил 182653,05 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,1425 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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12 февраля 2020 года 20:09
АО "Роснано" планирует 14 февраля провести размещение облигаций серии БО-002Р-02 с погашением в ноябре 2025 года, объемом 1,68 млрд рублей, говорится в сообщении компании. "Московская биржа" зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка... читать дальше
.12 февраля 2020 года 19:51
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.12 февраля 2020 года 19:45
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.12 февраля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,0703 руб.
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.12 февраля 2020 года 19:15
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.12 февраля 2020 года 19:09
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.12 февраля 2020 года 19:07
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.12 февраля 2020 года 19:02
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.12 февраля 2020 года 18:57
ЦБ РФ хочет допустить спеццентры по работе с нерыночными активами к осмотру залогов по своим кредитам
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Число очень богатых людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире в прошлом году увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн, свидетельствуют данные исследования компании Wealth-X. Общая стоимость их состояний также достигла $26,6 трлн (прирост также на 10%). В 2018 году... читать дальше
.12 февраля 2020 года 18:47
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.12 февраля 2020 года 18:38
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.12 февраля 2020 года 18:31
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.12 февраля 2020 года 18:27
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.12 февраля 2020 года 18:21
Капзатраты группы НЛМК в 2020 году запланированы на уровне $1,1-1,2 млрд, сказал CEO Григорий Федоришин в ходе телефонной конференции для аналитиков. "Как вы знаете, наш ориентир среднегодового capex приблизительно $0,9 млрд. В 2020 году он превысит эту отметку. Мы... читать дальше
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