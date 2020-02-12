.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,7929 руб.
.
В 2019 г. рост ВВП РФ составил 1,3%, при этом в 4-м квартале темпы роста увеличилась до 2,3% - Путин
12 февраля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,7929 руб.
|0
12 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6826 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7929 руб. Минимальный курс евро составил 68,6625 руб., максимальный - 69,045 руб. К этому времени было заключено 10105 сделок. Объем торгов составил 37580,4 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,785 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 февраля 2020 года 20:09
АО "Роснано" планирует 14 февраля провести размещение облигаций серии БО-002Р-02 с погашением в ноябре 2025 года, объемом 1,68 млрд рублей, говорится в сообщении компании. "Московская биржа" зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка... читать дальше
.12 февраля 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,69 пункта (0,797%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3122,27 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше
.12 февраля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 февраля выросла на 0,92% и составила 49477,199 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49477,199 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 450,693 млрд руб., или на...
.12 февраля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,0703 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0703 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.12 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 871 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0503 руб. Минимальный курс юаня составил 9,026 руб., максимальный - 9,0739... читать дальше
.12 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6826 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7929 руб. Минимальный курс евро составил 68,6625 руб.,... читать дальше
.12 февраля 2020 года 19:09
АО "ВЭБ-лизинг" выкупило по оферте 300 тыс. 214 облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 6,004% выпуска. Компания в... читать дальше
.12 февраля 2020 года 19:07
ПАО "МТС" установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 001Р-14 на 15 млрд рублей на уровне 6,60% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил в среду, 12 февраля, с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ставке соответствует доходность к погашению... читать дальше
.12 февраля 2020 года 19:02
Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом на сигналах некоторого замедления темпов распространения китайского коронавируса, а также на фоне дорожающей нефти. В среду в Азии преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite... читать дальше
.12 февраля 2020 года 18:57
ЦБ РФ хочет допустить спеццентры по работе с нерыночными активами к осмотру залогов по своим кредитам
ЦБ РФ с начала 2020 года перевел всю работу с нерыночными активами в рамках предоставления кредитов банкам из территориальных учреждений в специальные центры, хочет допустить эти центры к процедурам осмотра предмета залога. Как следует из плана подготовки нормативных... читать дальше
.12 февраля 2020 года 18:52
Число очень богатых людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире в прошлом году увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн, свидетельствуют данные исследования компании Wealth-X. Общая стоимость их состояний также достигла $26,6 трлн (прирост также на 10%). В 2018 году... читать дальше
.12 февраля 2020 года 18:47
Производство продукции аквакультуры и посадочного материала в России в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросло почти на 20% и составило 286 тыс. тонн, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов на совещании в Семикаракорске в среду. Это уточненные данные... читать дальше
.12 февраля 2020 года 18:38
Покупателем пакета акций En+ Group у ВТБ выступила структура "Иркутскэнерго" - ООО "Центр обработки данных "Иркутскэнерго", следует из сообщения группы. С 12 февраля ЦОД "Иркутскэнерго" владеет 21,37% акций En+. Таким образом, сделка по выкупу пакета акций компании у... читать дальше
.12 февраля 2020 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 31 января по 7 февраля на 7459 тыс. баррелей, бензина - упали на 95 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7459 тыс. баррелей - до 442,468 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 95 тыс. баррелей и составили 261,049 млн баррелей,... читать дальше
.12 февраля 2020 года 18:27
Правительство Белоруссии считает необходимым предпринять новые защитные меры на внутреннем потребительском рынке. "Учитывая открытый характер нашей экономики и очень большую долю внешней торговли, конечно, это будет требовать от нас адекватного и оперативного... читать дальше
.12 февраля 2020 года 18:21
Капзатраты группы НЛМК в 2020 году запланированы на уровне $1,1-1,2 млрд, сказал CEO Григорий Федоришин в ходе телефонной конференции для аналитиков. "Как вы знаете, наш ориентир среднегодового capex приблизительно $0,9 млрд. В 2020 году он превысит эту отметку. Мы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.