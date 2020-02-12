Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,058 руб.

12 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7289 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,058 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,9 руб., максимальный - 63,25 руб. Было заключено 11786 сделок. Объем торгов составил 47105,83 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,0225 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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