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12 февраля 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,8514 руб.

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12 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8514 руб.

Минимальный курс евро составил 68,65 руб., максимальный - 69,035 руб. Была заключена 5431 сделка. Объем торгов составил 19702,59 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,79 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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