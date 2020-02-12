.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 13 февраля в размере 68,7843 руб.
.
В 2019 г. рост ВВП РФ составил 1,3%, при этом в 4-м квартале темпы роста увеличилась до 2,3% - Путин
12 февраля 2020 года 12:45
ЦБ РФ установил курс евро с 13 февраля в размере 68,7843 руб.
|0
12 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 февраля, составляет 68,7843 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,41 коп. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 февраля 2020 года 17:17
По итогам 2019 года чистая прибыль ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ упала на 9% - до 26,664 млрд рублей, следует из документов компании. Выручка "АЛРОСА" сократилась на 27%, составив 160,258 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась на 8% - до 90,376 млрд... читать дальше
.12 февраля 2020 года 17:10
ООО "ПР-Лизинг" установило ставку 7-12-го купонов облигаций серии 001P-02 на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении организации. Компания вфеврале 2019 года завершила размещение 3-летнего выпуска на 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5%... читать дальше
.12 февраля 2020 года 17:08
Казахстан предложил РФ рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" через республику
Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев предложил главе Минэнерго РФ рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики, сообщает пресс-служба казахстанского ведомства. "Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев... читать дальше
.12 февраля 2020 года 17:00
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2" ("СФО МОС МСП 2") с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования на уровне "ruAAA.sf",... читать дальше
.12 февраля 2020 года 17:00
Инфляция в Белоруссии в 2020 году не превысит запланированные 5%, считает председатель правления Нацбанка страны (НББ) Павел Каллаур. "На протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира 5%. В прогнозе учтен запланированный... читать дальше
.12 февраля 2020 года 16:53
Физические объемы экспорта нефти из России за 2019 год выросли на 2,7% (год к году), до 267 млн 467 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Экспорт природного газа в прошлом сократился на 0,3%, до 219,9 млрд куб. м. При этом... читать дальше
.12 февраля 2020 года 16:45
Потенциально доступные для рынка запасы палладия, включая фонд "Норникеля" Global Palladium Fund и остаток из запасов Центробанка, составляют до 1 млн унций. Такую оценку дает крупнейший мировой дистрибутор платиноидов и производитель автокатализаторов Johnson Matthey в своем... читать дальше
.12 февраля 2020 года 16:44
2 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-360 на 23 млрд 996,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.12 февраля 2020 года 16:38
Страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 509 тыс. б/с - до 28,859 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Наибольшее снижение пришлось на Ливию, где добыча обвалилась на 344 тыс. б/с - до 796 тыс. б/с. Саудовская Аравия нарастила добычу на 57... читать дальше
.12 февраля 2020 года 16:33
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года составила 100,5419% от номинала, что соответствует доходности 6% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на... читать дальше
.12 февраля 2020 года 16:30
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг АБ "Россия" на уровне ruAA со "стабильным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями при умеренно низкой оценке достаточности капитала, удовлетворительными... читать дальше
.12 февраля 2020 года 16:24
МТС установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 6,60% и увеличила объем размещения до 15 млрд руб
ПАО "МТС" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 001Р-14 на уровне 6,60% годовых и увеличило объем размещения с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходил в среду, 12... читать дальше
.12 февраля 2020 года 16:23
Федеральный бюджет в январе 2020 года исполнен с дефицитом 159,87 млрд рублей, или 2% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ. Доходы федерального бюджета составили за месяц 1 трлн 555,7 млрд рублей, или 7,6% к общему объему доходов... читать дальше
.12 февраля 2020 года 16:16
По итогам 2019 года совокупная сумма задолженности домохозяйств США увеличилась на максимальную величину за последние 12 лет - на $601 млрд, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. В результате показатель впервые превысил отметку $14 трлн,... читать дальше
.12 февраля 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,69 пункта (0,507%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3113,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3114,11 (+0,53%) пункта,... читать дальше
.12 февраля 2020 года 16:08
Российские рыбаки с начала года увеличили улов на 14,7% (69,45 тыс. тонн) по сравнению с показателем на 12 февраля 2019 года, до 541,52 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство. В Дальневосточном бассейне объем добычи водных биоресурсов вырос на 16,3%, до 429,1 тыс. тонн.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.