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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1355,1 млрд руб.
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12 февраля 2020 года 10:20

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1355,1 млрд руб.

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12 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 1355,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 552,1 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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"На протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира 5%. В прогнозе учтен запланированный...    читать дальше
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12 февраля 2020 года 16:33
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