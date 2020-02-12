12 февраля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Декабрь 2019
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 февраля
|22:00
|Бюджет США
|Январь 2020
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12 февраля 2020 года 17:17
По итогам 2019 года чистая прибыль ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ упала на 9% - до 26,664 млрд рублей, следует из документов компании.
Выручка "АЛРОСА" сократилась на 27%, составив 160,258 млрд рублей.
Себестоимость продаж снизилась на 8% - до 90,376 млрд... читать дальше
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12 февраля 2020 года 17:10
ООО "ПР-Лизинг" установило ставку 7-12-го купонов облигаций серии 001P-02 на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении организации.
Компания вфеврале 2019 года завершила размещение 3-летнего выпуска на 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5%... читать дальше
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12 февраля 2020 года 17:08
Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев предложил главе Минэнерго РФ рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики, сообщает пресс-служба казахстанского ведомства.
"Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев... читать дальше
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12 февраля 2020 года 17:00
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2" ("СФО МОС МСП 2") с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования на уровне "ruAAA.sf",... читать дальше
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12 февраля 2020 года 17:00
Инфляция в Белоруссии в 2020 году не превысит запланированные 5%, считает председатель правления Нацбанка страны (НББ) Павел Каллаур.
"На протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира 5%. В прогнозе учтен запланированный... читать дальше
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12 февраля 2020 года 16:53
Физические объемы экспорта нефти из России за 2019 год выросли на 2,7% (год к году), до 267 млн 467 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Экспорт природного газа в прошлом сократился на 0,3%, до 219,9 млрд куб. м.
При этом... читать дальше
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12 февраля 2020 года 16:45
Потенциально доступные для рынка запасы палладия, включая фонд "Норникеля" Global Palladium Fund и остаток из запасов Центробанка, составляют до 1 млн унций. Такую оценку дает крупнейший мировой дистрибутор платиноидов и производитель автокатализаторов Johnson Matthey в своем... читать дальше
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12 февраля 2020 года 16:44
2 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-360 на 23 млрд 996,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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12 февраля 2020 года 16:38
Страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 509 тыс. б/с - до 28,859 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
Наибольшее снижение пришлось на Ливию, где добыча обвалилась на 344 тыс. б/с - до 796 тыс. б/с.
Саудовская Аравия нарастила добычу на 57... читать дальше
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12 февраля 2020 года 16:33
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года составила 100,5419% от номинала, что соответствует доходности 6% годовых, свидетельствует информация Московской биржи.
Всего было продано бумаг на... читать дальше
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12 февраля 2020 года 16:30
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг АБ "Россия" на уровне ruAA со "стабильным" прогнозом.
Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями при умеренно низкой оценке достаточности капитала, удовлетворительными... читать дальше
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12 февраля 2020 года 16:24
ПАО "МТС" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 001Р-14 на уровне 6,60% годовых и увеличило объем размещения с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходил в среду, 12... читать дальше
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12 февраля 2020 года 16:23
Федеральный бюджет в январе 2020 года исполнен с дефицитом 159,87 млрд рублей, или 2% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.
Доходы федерального бюджета составили за месяц 1 трлн 555,7 млрд рублей, или 7,6% к общему объему доходов... читать дальше
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12 февраля 2020 года 16:16
По итогам 2019 года совокупная сумма задолженности домохозяйств США увеличилась на максимальную величину за последние 12 лет - на $601 млрд, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.
В результате показатель впервые превысил отметку $14 трлн,... читать дальше
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12 февраля 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,69 пункта (0,507%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3113,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3114,11 (+0,53%) пункта,... читать дальше
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12 февраля 2020 года 16:08
Российские рыбаки с начала года увеличили улов на 14,7% (69,45 тыс. тонн) по сравнению с показателем на 12 февраля 2019 года, до 541,52 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство.
В Дальневосточном бассейне объем добычи водных биоресурсов вырос на 16,3%, до 429,1 тыс. тонн.... читать дальше
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