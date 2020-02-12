ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,7684 руб.

По итогам 2019 года чистая прибыль ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ упала на 9% - до 26,664 млрд рублей, следует из документов компании.

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ООО "ПР-Лизинг" установило ставку 7-12-го купонов облигаций серии 001P-02 на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении организации.

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Инфляция в Белоруссии в 2020 году не превысит запланированные 5%, считает председатель правления Нацбанка страны (НББ) Павел Каллаур.

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Физические объемы экспорта нефти из России за 2019 год выросли на 2,7% (год к году), до 267 млн 467 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт природного газа в прошлом сократился на 0,3%, до 219,9 млрд куб. м.