Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1387 руб.

11 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 33 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1387 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0821 руб., максимальный - 9,1859 руб. Было заключено 139 сделок. Объем торгов составил 381 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0959 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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