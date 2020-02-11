Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,7928 руб.

11 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 736 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7928 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,405 руб., максимальный - 64,1125 руб. Было заключено 11472 сделки. Объем торгов составил 37668,09 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,45 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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