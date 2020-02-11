Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 февраля

11 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 12 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3223,2 (-4,04) руб./грамм; на серебро - 36,57 (+0,14) руб./грамм; на платину - 1984,05 (-4,72) руб./грамм; на палладий - 4788,44 (-64,57) руб./грамм.

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АО "Трансфин-М" установило порядок определения купонов 7-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день... Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 35,17 пункта (1,148%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3097,58 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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бербанк России разместил 30,16% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-214R номинальным объемом 2 млрд рублей на 603,105 млн рублей и 28,5% бондов серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-215R на 427,453 млн рублей при номинальным объеме 1,5 млрд рублей, говорится в сообщениях... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49026,505 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 248,139 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2657 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6902 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4794 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,4975 руб. Минимальный курс евро составил 69,0625 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,0625 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 33 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1387 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0821 руб., максимальный - 9,1859... Минимальный курс юаня составил 9,0821 руб., максимальный - 9,1859... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за мировыми площадками и нефтью на ожиданиях стимулирующих мер экономики Китая в условиях распространения коронавируса. Во вторник выросли фондовые индексы в Азии (Япония не работает в связи с празднованием Дня основания... Во вторник выросли фондовые индексы в Азии (Япония не работает в связи с празднованием Дня основания... читать дальше

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Сроки реализации пакета ЦБ РФ в Сбербанке России, а также определение количества лотов акций для продажи будут зависеть от наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. "Акции будут проданы по рыночной стоимости,... "Акции будут проданы по рыночной стоимости,... читать дальше

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Продажа Центробанком доли в Сбербанке России правительству РФ начнется в апреле 2020 года и завершится к середине 2021 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Все будет не в один этап, а в два или три, потому что денег сразу не хватит. Зависит от накопления... читать дальше

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"Газпром" оценивает свою чистую прибыль за 2019 год в $21,4 млрд по сравнению с $23,3 млрд за 2018г, следует из презентации, подготовленной к Дню инвестора компании. Таким образом, снижение составит 8%. Выручка "Газпрома" по МСФО за 2019 год снизится до $126 млрд с $132... Выручка "Газпрома" по МСФО за 2019 год снизится до $126 млрд с $132... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ПАО "Ростелеком" серии 002P-03R объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00124-A-002P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00124-A-002P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Инициативы раздела "Газпрома" и либерализации экспорта трубопроводного газа не имеют поддержки руководства страны, заявил начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус на встрече компании с инвесторами в Нью-Йорке. Он подчеркнул, в частности, что "сохранение существующей... читать дальше

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Перспективный спрос на газ в России может быть выше заявленного Министерством энергетики официального прогноза за счет развития переработки и газохимии, а также развития рынка газа на Востоке страны, заявил начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус на встрече компании с... читать дальше

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Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых популярных городов грядущего Чемпионата Европы по футболу, показало исследование сервиса по бронированию отелей Booking.com. Эксперты сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей за 30 ноября 2019 года - день, когда... Эксперты сервиса проанализировали поисковые запросы пользователей за 30 ноября 2019 года - день, когда... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов во вторник на сигналах некоторого замедления темпов распространения китайского коронавируса. Внимание трейдеров направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который представит... читать дальше

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