ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 февраля в размере 63,949 руб.

11 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 63,949 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,82 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,48 пункта (0,473%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3076,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3090,6 (+0,92%) пункта,... читать дальше

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В январе грузооборот морских портов России увеличился на 1,7% (68,58 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе, объем перевалки сухих грузов составил 28,67 млн тонн (+0,2%), наливных грузов - 39,9 млн тонн (+2,9%), говорится в сообщении... читать дальше

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ВВП Великобритании в четвертом квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем также прогнозировали нулевое изменение, сообщает Trading... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,39/64,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 11 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,25/64,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,16/70,53 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 18 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Европейские фондовые индексы растут в ходе торгов во вторник в преддверии выступления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 МСК поднялся на 0,61% и составил 427,21... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 МСК поднялся на 0,61% и составил 427,21... читать дальше

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День голосования по законопроекту о поправках в Конституцию РФ разумно сделать выходным днём, сообщил журналистам сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений к Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству... читать дальше

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Великобритания будет настаивать в ходе переговоров с Евросоюзом на включении в торговое соглашение с ЕС после Brexit главы о финансовых услугах, основанной на принципе "всеобъемлющей и постоянной эквивалентности", сообщает Financial Times со ссылкой на фотографию, на которой... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 69,7684 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,42 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 63,949 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,82 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В МИД РФ заявили о случаях заболевания коронавирусом в Африке. "Они есть", - сказал заместитель директора департамента Африки МИД России Олег Озеров на пресс-конференции во вторник, комментируя слова о том, что в Африке нет ни одного подтвержденного случая заболевания... "Они есть", - сказал заместитель директора департамента Африки МИД России Олег Озеров на пресс-конференции во вторник, комментируя слова о том, что в Африке нет ни одного подтвержденного случая заболевания... читать дальше

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Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета ОПЕК+ для оценки ситуации с коронавирусом и определения взвешенного подхода, передает пресс-служба Минэнерго РФ слова министра Александра Новака. "Россия внимательно следит за влиянием распространения... "Россия внимательно следит за влиянием распространения... читать дальше

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Аналитики Morgan Stanley снизили прогноз цен и спроса на нефть из-за распространения нового коронавируса, сократившего железнодорожные и авиационные перевозки пассажиров на 60-70%. По оценке банка, переизбыток нефти на мировом рынке в 2020 году составит 300 тыс.... По оценке банка, переизбыток нефти на мировом рынке в 2020 году составит 300 тыс.... читать дальше

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В 2019 году китайский турпоток в Россию вырос на 12% по сравнению с 2018 г., при этом турпоток из Поднебесной в Москву и Петербург вырос на 23%, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ассоциации "Мир без границ". В целом лидерами по приему китайских... В целом лидерами по приему китайских... читать дальше

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Китайские власти призвали представителей ключевых для национальной экономики и благосостояния граждан отраслей производства незамедлительно возобновить работу, которая была прекращена на фоне продления выходных по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, чтобы... читать дальше

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