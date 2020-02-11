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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 552,1 млрд руб.
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11 февраля 2020 года 10:24
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 552,1 млрд руб.
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11 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 552,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 155,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Глава Минэнерго: Россия изучает рекомендацию техкомитета ОПЕК+ для оценки ситуации с коронавирусом и определения подхода
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