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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1951 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2612,15 млрд руб.
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11 февраля 2020 года 09:29
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1951 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2612,15 млрд руб.
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11 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 февраля составили по Российской Федерации 1951 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1774,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2482,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2310,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 февраля составили 2612,15 млрд руб. против 2215,48716 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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