11 февраля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
11 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Декабрь 2019
|12:30
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|IV квартал 2019
|12:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Декабрь 2019
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 февраля 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,48 пункта (0,473%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3076,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3090,6 (+0,92%) пункта,... читать дальше
.
11 февраля 2020 года 13:12
В январе грузооборот морских портов России увеличился на 1,7% (68,58 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе, объем перевалки сухих грузов составил 28,67 млн тонн (+0,2%), наливных грузов - 39,9 млн тонн (+2,9%), говорится в сообщении... читать дальше
.
11 февраля 2020 года 13:04
ВВП Великобритании в четвертом квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем также прогнозировали нулевое изменение, сообщает Trading... читать дальше
.
11 февраля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,39/64,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 11 коп., средний...
.
11 февраля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,25/64,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
.
11 февраля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,16/70,53 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 18 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
11 февраля 2020 года 12:55
Европейские фондовые индексы растут в ходе торгов во вторник в преддверии выступления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 МСК поднялся на 0,61% и составил 427,21... читать дальше
.
11 февраля 2020 года 12:51
День голосования по законопроекту о поправках в Конституцию РФ разумно сделать выходным днём, сообщил журналистам сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений к Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству... читать дальше
.
11 февраля 2020 года 12:43
Великобритания будет настаивать в ходе переговоров с Евросоюзом на включении в торговое соглашение с ЕС после Brexit главы о финансовых услугах, основанной на принципе "всеобъемлющей и постоянной эквивалентности", сообщает Financial Times со ссылкой на фотографию, на которой... читать дальше
.
11 февраля 2020 года 12:37
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 69,7684 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,42 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
11 февраля 2020 года 12:37
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 63,949 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,82 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
11 февраля 2020 года 12:34
В МИД РФ заявили о случаях заболевания коронавирусом в Африке.
"Они есть", - сказал заместитель директора департамента Африки МИД России Олег Озеров на пресс-конференции во вторник, комментируя слова о том, что в Африке нет ни одного подтвержденного случая заболевания... читать дальше
.
11 февраля 2020 года 12:27
Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета ОПЕК+ для оценки ситуации с коронавирусом и определения взвешенного подхода, передает пресс-служба Минэнерго РФ слова министра Александра Новака.
"Россия внимательно следит за влиянием распространения... читать дальше
.
11 февраля 2020 года 12:16
Аналитики Morgan Stanley снизили прогноз цен и спроса на нефть из-за распространения нового коронавируса, сократившего железнодорожные и авиационные перевозки пассажиров на 60-70%.
По оценке банка, переизбыток нефти на мировом рынке в 2020 году составит 300 тыс.... читать дальше
.
11 февраля 2020 года 12:08
В 2019 году китайский турпоток в Россию вырос на 12% по сравнению с 2018 г., при этом турпоток из Поднебесной в Москву и Петербург вырос на 23%, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ассоциации "Мир без границ".
В целом лидерами по приему китайских... читать дальше
.
11 февраля 2020 года 11:59
Китайские власти призвали представителей ключевых для национальной экономики и благосостояния граждан отраслей производства незамедлительно возобновить работу, которая была прекращена на фоне продления выходных по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, чтобы... читать дальше
.