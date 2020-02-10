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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,9763 руб.
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10 февраля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,9763 руб.
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10 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 415 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9763 руб. Минимальный курс евро составил 69,6875 руб., максимальный - 70,2775 руб. К этому времени была заключена 8391 сделка. Объем торгов составил 27995,5 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,0375 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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