Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 февраля

10 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 11 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3227,24 (+26,86) руб./грамм; на серебро - 36,43 (+0,18) руб./грамм; на платину - 1988,77 (+11,36) руб./грамм; на палладий - 4853,01 (+81,92) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 25,22 пункта (0,817%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3062,41 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 48778,366 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 266,234 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,142 руб. Минимальный курс юаня составил 9,12 руб., максимальный - 9,2019... Минимальный курс юаня составил 9,12 руб., максимальный - 9,2019... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 415 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9763 руб. Минимальный курс евро составил 69,6875 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,6875 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1355 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9466 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Фондовый рынок России, открывшийся в миноре, завершил понедельник в минусе. Европейские фондовые индикаторы снижались весь день. Европейские фондовые индикаторы снижались весь день. Большинство индексов АТР завершило торги на понижательном тренде. Большинство индексов АТР завершило торги на понижательном тренде. Котировки фьючерсов на индексы США повышались с утра,... Котировки фьючерсов на индексы США повышались с утра,... читать дальше

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В прошлом году авиакомпании мира сократили объем перевозок грузов на 3,3%, свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Снижение было отмечено впервые с 2012 года, при этом оно стало самым сильным со времен глобального финансового... Снижение было отмечено впервые с 2012 года, при этом оно стало самым сильным со времен глобального финансового... читать дальше

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Минэкономразвития РФ готовит комплексный законопроект о несостоятельности, который учтет нюансы банкротства как юридических, так и физических лиц, сообщил в понедельник на "круглом столе" в Совете Федерации замминистра экономического развития Илья Торосов. "Мы должны... "Мы должны... читать дальше

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Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками физлицам на срок до года, включая кредиты "до востребования", в декабре 2019 года снизилась до 14,84% после подскока в ноябре до 15,13%, произошедшего вслед за обновлением абсолютного минимума в... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2020 года вырос на 1,7% по отношению к декабрю. Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного курса опубликованы на сайте ЦБ РФ. Индекс реального...

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Союз производителей цемента "Союзцемент" прогнозирует рост спроса на цемент в РФ в 2020 году на 2% - до 59 млн тонн, следует из обзора ассоциации. А в случае развития рынка по оптимистичному сценарию ожидается рост спроса на уровне до 6%. По итогам 2019 года потребление... По итогам 2019 года потребление... читать дальше

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В Белоруссии по итогам 2019 года сформировалось отрицательное сальдо внешней торговли в сумме $243,4 млн против профицита на $931,8 млн в 2018 году, указывается в материалах Нацбанка страны. Основными причинами ухудшения сальдо внешней торговли Белоруссии в 2019 году... Основными причинами ухудшения сальдо внешней торговли Белоруссии в 2019 году... читать дальше

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В начале торгов в понедельник американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, инвесторы следят за новостями о распространении коронавируса и оценивают его последствия для экономики. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск подрос на 20,87... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск подрос на 20,87... читать дальше

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В этом году расходы американцев в День святого Валентина (14 февраля)в очередной раз обновят рекорд, при этом прирост по сравнению с прошлым годом составит 32%, свидетельствуют результаты опроса Национальной федерацией розничной торговли (NRF) США. Совокупные расходы по... Совокупные расходы по... читать дальше

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В январе число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире выросло второй месяц подряд, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 2073 установки против 2043 в декабре. При этом... В среднем в минувшем месяце в мире работало 2073 установки против 2043 в декабре. При этом... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8526 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,6425 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 63,6425 руб.,... читать дальше

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