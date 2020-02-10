Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 155,2 млрд руб.

10 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 155,2 млрд руб.

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В декабре 2019 года объем промышленного производства в Италии упал на 2,7% по сравнению с ноябрем, когда было зафиксировано нулевое изменение показателя, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Аналитики ожидали снижения промпроизводства лишь на... читать дальше

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Курирование работы Росимущества, переданного в Минфин РФ при формировании нового состава правительства в январе, может получить замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Об этом "Интерфаксу" сообщили источники, знакомые с ходом обсуждения перераспределения обязанностей между... читать дальше

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Банк России зарегистрировал три выпуска облигаций Газпромбанка (ГПБ) серий ГПБ-Т2-01Р, ГПБ-Т2-02Е и ГПБ-Т2-03Д, сообщается на сайте ЦБ. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00354-B-002Р, 4-02-00354-B-002Р и 4-03-00354-B-002Р соответственно. Как отмечается в... Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00354-B-002Р, 4-02-00354-B-002Р и 4-03-00354-B-002Р соответственно. Как отмечается в... читать дальше

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В компании Knight Frank ожидают, что в 2020 году в Москве может введено порядка 1 млн кв. м торговых площадей с GLA. "Согласно анонсированным девелоперами планам, в 2020 году на столичном рынке готовятся к вводу 36 торговых центров суммарной арендопригодной площадью... "Согласно анонсированным девелоперами планам, в 2020 году на столичном рынке готовятся к вводу 36 торговых центров суммарной арендопригодной площадью... читать дальше

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Ситуация с распространением в мире китайского коронавируса не должна существенным образом повлиять на сотни мероприятий, запланированных в рамках годов российско-китайского научно-технического и инновационного развития, считает глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Я тут пока... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 403 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,7708 руб. По... читать дальше

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Американская компания Apple продлила приостановку работы своих магазинов в Китае из-за продолжающегося распространения эпидемии, вызванной коронавирусом, пишет Bloomberg. Как сообщалось ранее, Apple приостановил работу своих 42 магазинов в стране до 10 февраля. Компания... Как сообщалось ранее, Apple приостановил работу своих 42 магазинов в стране до 10 февраля. Компания... читать дальше

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0 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-359 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9851% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,45%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,45%... читать дальше

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Банк России 11 февраля проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-29-22BR1-9 на 122,250 млрд рублей, а также размещению выпуска КОБР №4-30-22BR1-9 объемом 700 млрд рублей, говорится в материалах на сайте регулятора. Оба выпуска будут... Оба выпуска будут... читать дальше

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Министерство юстиции США прекратило расследование в отношении четырех автопроизводителей - Ford Motor, Honda, BMW и Volkswagen (VW), подписавших летом прошлого года соглашение с властями Калифорнии о следовании действующим в штате стандартам в сфере выбросов. В... В... читать дальше

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В Москве в 2019 году было заключено 90 тыс. ипотечных договоров, что на 0,7% меньше в годовом сравнении, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного управления Росреестра. "По итогам 2019 года на рынке недвижимости Москвы зарегистрировано почти 90 тыс. ипотек - на... "По итогам 2019 года на рынке недвижимости Москвы зарегистрировано почти 90 тыс. ипотек - на... читать дальше

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К "Самолет" установила ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций на сумму от 3 млрд рублей на уровне 10,75-11,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 11,04-11,57%... Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 11,04-11,57%... читать дальше

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Британский банк HSBC Holdings Plc направил более 30 млрд гонконгских долларов ($3,9 млрд) на поддержку своих корпоративных клиентов в Гонконге, пострадавших в результате распространения коронавируса. В частности, HSBC ввел мораторий на выплату основной суммы долга по... В частности, HSBC ввел мораторий на выплату основной суммы долга по... читать дальше

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Работающие в Москве по трудовым патентам иностранные граждане перечислили за 2019 год в бюджет Москвы 18,3 млрд рублей, сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов. "Это на 5,2% больше, чем за 2018 год", - сказал Тихонов... читать дальше

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серии БО-02R-Р объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РСХБ.... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РСХБ.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 718 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1386 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1178 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1178 руб., максимальный -... читать дальше

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