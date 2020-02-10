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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 155,2 млрд руб.
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10 февраля 2020 года 10:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 155,2 млрд руб.
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10 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 155,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 142,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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10 февраля 2020 года 12:32
В декабре 2019 года объем промышленного производства в Италии упал на 2,7% по сравнению с ноябрем, когда было зафиксировано нулевое изменение показателя, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Аналитики ожидали снижения промпроизводства лишь на... читать дальше
.10 февраля 2020 года 12:26
Курирование работы Росимущества, переданного в Минфин РФ при формировании нового состава правительства в январе, может получить замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Об этом "Интерфаксу" сообщили источники, знакомые с ходом обсуждения перераспределения обязанностей между... читать дальше
.10 февраля 2020 года 12:06
Банк России зарегистрировал три выпуска облигаций Газпромбанка (ГПБ) серий ГПБ-Т2-01Р, ГПБ-Т2-02Е и ГПБ-Т2-03Д, сообщается на сайте ЦБ. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00354-B-002Р, 4-02-00354-B-002Р и 4-03-00354-B-002Р соответственно. Как отмечается в... читать дальше
.10 февраля 2020 года 12:00
В компании Knight Frank ожидают, что в 2020 году в Москве может введено порядка 1 млн кв. м торговых площадей с GLA. "Согласно анонсированным девелоперами планам, в 2020 году на столичном рынке готовятся к вводу 36 торговых центров суммарной арендопригодной площадью... читать дальше
.10 февраля 2020 года 11:52
Китайский коронавирус не станет препятствием для научно-технического сотрудничества РФ-КНР - глава Минобрнауки
Ситуация с распространением в мире китайского коронавируса не должна существенным образом повлиять на сотни мероприятий, запланированных в рамках годов российско-китайского научно-технического и инновационного развития, считает глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Я тут пока... читать дальше
.10 февраля 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 10 февраля составил 63,7708 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 403 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,7708 руб. По... читать дальше
.10 февраля 2020 года 11:38
Американская компания Apple продлила приостановку работы своих магазинов в Китае из-за продолжающегося распространения эпидемии, вызванной коронавирусом, пишет Bloomberg. Как сообщалось ранее, Apple приостановил работу своих 42 магазинов в стране до 10 февраля. Компания... читать дальше
.10 февраля 2020 года 11:37
ВТБ разместит 10 февраля однодневные бонды серии КС-3-359 на 50 млрд руб. по цене 99,9851% от номинала
0 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-359 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9851% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,45%... читать дальше
.10 февраля 2020 года 11:35
ЦБ РФ 11 февраля проведет аукцион по доразмещению 29-го выпуска КОБР на 122,2 млрд рублей и размещению 30-го выпуска на 700 млрд рублей
Банк России 11 февраля проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-29-22BR1-9 на 122,250 млрд рублей, а также размещению выпуска КОБР №4-30-22BR1-9 объемом 700 млрд рублей, говорится в материалах на сайте регулятора. Оба выпуска будут... читать дальше
.10 февраля 2020 года 11:31
Министерство юстиции США прекратило расследование в отношении четырех автопроизводителей - Ford Motor, Honda, BMW и Volkswagen (VW), подписавших летом прошлого года соглашение с властями Калифорнии о следовании действующим в штате стандартам в сфере выбросов. В... читать дальше
.10 февраля 2020 года 11:23
В Москве в 2019 году было заключено 90 тыс. ипотечных договоров, что на 0,7% меньше в годовом сравнении, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного управления Росреестра. "По итогам 2019 года на рынке недвижимости Москвы зарегистрировано почти 90 тыс. ипотек - на... читать дальше
.10 февраля 2020 года 11:22
ГК "Самолет" установила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 3 млрд руб. на уровне 10,75-11,25%
К "Самолет" установила ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций на сумму от 3 млрд рублей на уровне 10,75-11,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 11,04-11,57%... читать дальше
.10 февраля 2020 года 11:15
Британский банк HSBC Holdings Plc направил более 30 млрд гонконгских долларов ($3,9 млрд) на поддержку своих корпоративных клиентов в Гонконге, пострадавших в результате распространения коронавируса. В частности, HSBC ввел мораторий на выплату основной суммы долга по... читать дальше
.10 февраля 2020 года 11:07
Работающие в Москве по трудовым патентам иностранные граждане перечислили за 2019 год в бюджет Москвы 18,3 млрд рублей, сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов. "Это на 5,2% больше, чем за 2018 год", - сказал Тихонов... читать дальше
.10 февраля 2020 года 11:03
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серии БО-02R-Р объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РСХБ.... читать дальше
.10 февраля 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 718 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1386 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1178 руб., максимальный -... читать дальше
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