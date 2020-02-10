Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2482,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2215,49 млрд руб.

10 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 февраля составили по Российской Федерации 2482,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2310,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2404,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2237,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 февраля составили 2215,49 млрд руб. против 2211,59385 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.