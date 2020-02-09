ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 февраля в размере 63,472 руб., курс евро - 69,6288 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 69,6288 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,51 коп.

9 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 63,472 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,43 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 63,472 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,43 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 69,6288 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 69,6288 руб. По сравнению с...

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В четверг в Антарктике была зарегистрирована рекордно высокая температура - столбик термометра поднялся до +18,3 по Цельсию. Эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) утверждают, что такая температура очень необычна даже для летнего периода, а это означает, что там... читать дальше

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Каждая четырнадцатая вакансия (7%) предполагает зарплату от ста тысяч рублей. Большинство "дорогих" вакансий - для высшего менеджмента. Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц. Подборку вакантных рабочих мест с самыми... Подборку вакантных рабочих мест с самыми... читать дальше

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что минувший год был для республики благополучным, сообщает Государственное информационное агентство страны. Выступив в пятницу с программной речью на правительственном заседании, он отметил, что несмотря на рост... читать дальше

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Во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) назвали страны, туристический рынок в которых растет быстрее всего. "Всего в 2019 году количество зарубежных поездок в мире достигло 1,5 миллиарда, что на 4% больше, чем годом ранее. Чаще всего туристы посещали Францию - 90 млн... читать дальше

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Российским рыбакам трудно будет осваивать новые рынки сбыта в случае снижения спроса со стороны Китая из-за коронавируса, считает руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. "В случае ограничения поставок в Китай из-за коронавируса нашим рыбакам... читать дальше

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Правительство Финляндии выдало разрешение государственной горнодобывающей компании Terrafame на добычу урана в регионе Кайнуу в восточной части страны. Согласно лицензии, на руднике компании в Соткамо можно будет производить до 250 тонн урана в год, сообщил в пятницу портал... читать дальше

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Пивоваренная компания "Балтика" (принадлежит датской Carlsberg Group) подписала соглашение о продлении сотрудничества с сетью ресторанов быстрого питания Burger King до декабря 2022 года. Пиво "Балтика", включая безалкогольные бренды, будет представлено в почти 800... Пиво "Балтика", включая безалкогольные бренды, будет представлено в почти 800... читать дальше

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Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года, эта договоренность распространяется на весь текущий год, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. "Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем... читать дальше

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Крупнейший в мире производитель алкоголя, британская Diageo Plc, рассчитывает на ускорение роста рынка премиального крепкого алкоголя в России. "Российский рынок премиального крепкого алкоголя (в который, в частности, входят виски, ром, коньяк) растет двузначными темпами на... читать дальше

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Китайские трейдеры, торгующие медью, просят своих поставщиков в разных странах мира - от Чили до Нигерии - отменить или отложить поставки металла на фоне резкого падения спроса в условиях распространения коронавируса. Многие китайские покупатели меди отменяют или просят... Многие китайские покупатели меди отменяют или просят... читать дальше

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Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB" Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные РДЭ в... Краткосрочные РДЭ в... читать дальше

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Группа компаний "Автотор" по итогам 2019 года выпустила 212 тыс. автомобилей, что на 5% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба группы. "Рост объема производства наблюдался по всем брендам, за исключением проекта BMW, по которому произошло снижение на 18%. Объем... читать дальше

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Москва и Минск продолжат переговоры о поставках нефти исключительно на коммерческих условиях, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. "Мы будем оказывать содействие заключению соглашения между российскими производителями и белорусскими потребителями, но мы не... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 63,472 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,43 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 69,6288 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 69,6288 руб. По сравнению с...

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бербанк России разместил 100% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-212R объемом 2 млрд рублей и 11,74% бондов серии ИОС_PRT_REIT-3Y-001Р-204R на 234,808 млн рублей при номинальным объеме 2 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Облигации серии... Облигации серии... читать дальше

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