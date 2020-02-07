бербанк России разместил 100% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-212R объемом 2 млрд рублей и 11,74% бондов серии ИОС_PRT_REIT-3Y-001Р-204R на 234,808 млн рублей при номинальным объеме 2 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Облигации серии... Облигации серии... читать дальше

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ООО "СФО Аккорд Финанс" планирует с 10:00 МСК 10 февраля до 15:00 МСК 14 февраля провести сбор заявок на выпуски облигаций с залоговым обеспечением класса "А" на 400 млн рублей, а также класса "Б" на 5 млн рублей, говорится в сообщениях эмитента. Ставка 1-го купона... Ставка 1-го купона... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,05 пункта (0,292%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3087,63 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после... Индекс РТС корректируется наверх после... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49044,610 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 654,748 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 559 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0994 руб. Минимальный курс юаня составил 9,059 руб., максимальный - 9,1679... Минимальный курс юаня составил 9,059 руб., максимальный - 9,1679... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6716 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7917 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5310 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9222 руб. Минимальный курс евро составил 69,375 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,375 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью. Банк России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,00% годовых. ЦБ РФ сохранил прогнозы на 2020 год по росту ВВП РФ - в... Банк России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,00% годовых. ЦБ РФ сохранил прогнозы на 2020 год по росту ВВП РФ - в... читать дальше

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ООО "СФО РуСол 1" установило ставку 1-го купона "зеленых" облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом 4,7 млрд рублей на уровне 9,516% годовых, класса "Б" объемом до 900 млн рублей - на уровне 13,516% годовых, говорится в сообщении... читать дальше

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Японская Toyota Motor Corp. открыла второй завод в Мексике, на нем будут собираться пикапы Tacoma. На текущий момент компания уже инвестировала в завод, расположенный в мексиканском штате Гуанахуато, $700 млн. В пресс-релизе Toyota говорится, что в течение следующих... На текущий момент компания уже инвестировала в завод, расположенный в мексиканском штате Гуанахуато, $700 млн. В пресс-релизе Toyota говорится, что в течение следующих... читать дальше

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Производство свинины в России по итогам 2020 года может увеличиться до 3,973 млн тонн (в убойном весе), прогнозирует Центр агроаналитики, подведомственный Минсельхозу. В 2019 году, по предварительной оценке, производство свинины в России составило 3,852 млн тонн против... В 2019 году, по предварительной оценке, производство свинины в России составило 3,852 млн тонн против... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" установило ставку 1-го купона 3-летних бондов серии 002P-03R объемом 15 млрд рублей на уровне 6,25% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел в пятницу, 7 февраля, с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок прошел в пятницу, 7 февраля, с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к... Ставке соответствует доходность к... читать дальше

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Минсельхоз, внедривший с 2020 года новый механизм господдержки отрасли, не планирует его кардинальных изменений в ближайшие три года, заявила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на конференции "Где маржа-2020" в Москве. "Мы не настроены кардинально менять механизм... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" установило ставку 1-го купона бондов со сроком обращения полтора года и офертой через 10 месяцев объемом не более 2 млрд рублей серии БО-П06 на уровне 6,50% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов прошел в пятницу, 7 февраля, с 11:00... Сбор заявок инвесторов прошел в пятницу, 7 февраля, с 11:00... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в пятницу, несмотря на данные о росте числа рабочих мест, оказавшиеся значительно лучше прогнозов. Число рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 225 тыс., свидетельствуют данные министерства труда.... Число рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 225 тыс., свидетельствуют данные министерства труда.... читать дальше

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Россельхозбанк в рамках оферты выкупил 4 млн 854,399 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 48,54%... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 48,54%... читать дальше

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