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ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе составила 0,4%
В январе потребительские цены в РФ выросли на 0,4% после такого же роста в декабре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,4%
 
Годовая инфляция в РФ в феврале составит 2,3%-2,4% - Минэкономразвития
Инфляция в РФ в феврале ожидается на уровне 0,3-0,4%, что будет означать годовую инфляцию в интервале 2,3%-2,4%, прогнозирует Минэкономразвития РФ. "По оценке Минэкономразвития России, в феврале инфляция будет находиться на уровне 0,3-0,4% м/м,...
 
Получить потребкредит станет сложнее
Банки могут ужесточить условия выдачи необеспеченных потребительских кредитов из-за повысившихся рисков в этом сегменте рынка. По сути, это означает, что низкие ставки и хорошие условия по кредиту получат в основном только "сильные" и проверенные...
 
Госкомпании обяжут очищать прибыль от неденежных убытков при расчете дивидендов
Госкомпаниям запретят учитывать так называемые неденежные убытки при расчетах прибыли, а затем и суммы дивидендов, рассказали "Известиям" высокопоставленный чиновник в правительстве и собеседник, близкий к Минфину. По словам собеседника газеты,...
 
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07 февраля 2020 года 20:07
Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 2,2 млрд рублей
бербанк России разместил 100% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-212R объемом 2 млрд рублей и 11,74% бондов серии ИОС_PRT_REIT-3Y-001Р-204R на 234,808 млн рублей при номинальным объеме 2 млрд рублей, говорится в сообщениях банка.

Облигации серии...    читать дальше
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07 февраля 2020 года 19:59
ООО "СФО Аккорд Финанс" 10-14 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 405 млн рублей
ООО "СФО Аккорд Финанс" планирует с 10:00 МСК 10 февраля до 15:00 МСК 14 февраля провести сбор заявок на выпуски облигаций с залоговым обеспечением класса "А" на 400 млн рублей, а также класса "Б" на 5 млн рублей, говорится в сообщениях эмитента.

Ставка 1-го купона...    читать дальше
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07 февраля 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 7 февраля снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,05 пункта (0,292%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3087,63 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после...    читать дальше
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07 февраля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 7 февраля снизилась на 1,32% и составила 49044,610 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49044,610 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 654,748 млрд руб., или на...
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07 февраля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0994 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 559 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0994 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,059 руб., максимальный - 9,1679...    читать дальше
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07 февраля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,7917 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6716 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7917 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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07 февраля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,9222 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5310 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9222 руб.

Минимальный курс евро составил 69,375 руб.,...    читать дальше
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07 февраля 2020 года 19:04
Индекс МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС - на 1,4%
Рынок акций РФ завершил торги снижением вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью.

Банк России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,00% годовых. ЦБ РФ сохранил прогнозы на 2020 год по росту ВВП РФ - в...    читать дальше
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07 февраля 2020 года 18:47
"СФО РуСол 1" установило 1-й купон "зеленых" облигации класса А на 4,7 млрд руб. на уровне 9,516%, класса Б на 0,9 млрд рублей - 13,516%
ООО "СФО РуСол 1" установило ставку 1-го купона "зеленых" облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом 4,7 млрд рублей на уровне 9,516% годовых, класса "Б" объемом до 900 млн рублей - на уровне 13,516% годовых, говорится в сообщении...    читать дальше
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07 февраля 2020 года 18:46
В Мексике открыт второй автозавод Toyota
Японская Toyota Motor Corp. открыла второй завод в Мексике, на нем будут собираться пикапы Tacoma.

На текущий момент компания уже инвестировала в завод, расположенный в мексиканском штате Гуанахуато, $700 млн. В пресс-релизе Toyota говорится, что в течение следующих...    читать дальше
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07 февраля 2020 года 18:34
Производство свинины в России в 2020 году может увеличиться почти до 4 млн тонн
Производство свинины в России по итогам 2020 года может увеличиться до 3,973 млн тонн (в убойном весе), прогнозирует Центр агроаналитики, подведомственный Минсельхозу.

В 2019 году, по предварительной оценке, производство свинины в России составило 3,852 млн тонн против...    читать дальше
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07 февраля 2020 года 18:23
"Ростелеком" установил ставку 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 6,25%
ПАО "Ростелеком" установило ставку 1-го купона 3-летних бондов серии 002P-03R объемом 15 млрд рублей на уровне 6,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел в пятницу, 7 февраля, с 11:00 до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к...    читать дальше
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07 февраля 2020 года 18:19
Минсельхоз РФ не планирует в ближайшие три года кардинальных изменений в механизме господдержки
Минсельхоз, внедривший с 2020 года новый механизм господдержки отрасли, не планирует его кардинальных изменений в ближайшие три года, заявила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на конференции "Где маржа-2020" в Москве. "Мы не настроены кардинально менять механизм...    читать дальше
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07 февраля 2020 года 18:11
КАМАЗ установил ставку 1-го купона бондов объемом не более 2 млрд рублей на уровне 6,5%
ПАО "КАМАЗ" установило ставку 1-го купона бондов со сроком обращения полтора года и офертой через 10 месяцев объемом не более 2 млрд рублей серии БО-П06 на уровне 6,50% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов прошел в пятницу, 7 февраля, с 11:00...    читать дальше
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07 февраля 2020 года 18:04
Фондовая Америка торгуется в минусе
Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в пятницу, несмотря на данные о росте числа рабочих мест, оказавшиеся значительно лучше прогнозов.

Число рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 225 тыс., свидетельствуют данные министерства труда....    читать дальше
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07 февраля 2020 года 17:59
РСХБ приобрел по оферте 48,5% облигаций БО-08 на 4,85 млрд рублей
Россельхозбанк в рамках оферты выкупил 4 млн 854,399 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 48,54%...    читать дальше
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