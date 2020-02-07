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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0994 руб.
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07 февраля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0994 руб.
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7 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 559 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0994 руб. Минимальный курс юаня составил 9,059 руб., максимальный - 9,1679 руб. Было заключено 90 сделок. Объем торгов составил 205,63 млн руб., что на 75% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1499 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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07 февраля 2020 года 19:59
ООО "СФО Аккорд Финанс" планирует с 10:00 МСК 10 февраля до 15:00 МСК 14 февраля провести сбор заявок на выпуски облигаций с залоговым обеспечением класса "А" на 400 млн рублей, а также класса "Б" на 5 млн рублей, говорится в сообщениях эмитента. Ставка 1-го купона... читать дальше
.07 февраля 2020 года 19:51
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.07 февраля 2020 года 19:45
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.07 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 559 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0994 руб. Минимальный курс юаня составил 9,059 руб., максимальный - 9,1679... читать дальше
.07 февраля 2020 года 19:15
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6716 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7917 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.07 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5310 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9222 руб. Минимальный курс евро составил 69,375 руб.,... читать дальше
.07 февраля 2020 года 19:04
Рынок акций РФ завершил торги снижением вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью. Банк России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,00% годовых. ЦБ РФ сохранил прогнозы на 2020 год по росту ВВП РФ - в... читать дальше
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"СФО РуСол 1" установило 1-й купон "зеленых" облигации класса А на 4,7 млрд руб. на уровне 9,516%, класса Б на 0,9 млрд рублей - 13,516%
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Японская Toyota Motor Corp. открыла второй завод в Мексике, на нем будут собираться пикапы Tacoma. На текущий момент компания уже инвестировала в завод, расположенный в мексиканском штате Гуанахуато, $700 млн. В пресс-релизе Toyota говорится, что в течение следующих... читать дальше
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Производство свинины в России по итогам 2020 года может увеличиться до 3,973 млн тонн (в убойном весе), прогнозирует Центр агроаналитики, подведомственный Минсельхозу. В 2019 году, по предварительной оценке, производство свинины в России составило 3,852 млн тонн против... читать дальше
.07 февраля 2020 года 18:23
ПАО "Ростелеком" установило ставку 1-го купона 3-летних бондов серии 002P-03R объемом 15 млрд рублей на уровне 6,25% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел в пятницу, 7 февраля, с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к... читать дальше
.07 февраля 2020 года 18:19
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ПАО "КАМАЗ" установило ставку 1-го купона бондов со сроком обращения полтора года и офертой через 10 месяцев объемом не более 2 млрд рублей серии БО-П06 на уровне 6,50% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов прошел в пятницу, 7 февраля, с 11:00... читать дальше
.07 февраля 2020 года 18:04
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