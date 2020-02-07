07 февраля 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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7 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 10.02 по 16.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|10.02.2020
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Декабрь 2019
|10.02.2020
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Январь 2020
|10.02.2020
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Декабрь 2019
|11.02.2020
|12:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Декабрь 2019
|11.02.2020
|12:30
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|IV квартал 2019
|11.02.2020
|12:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Декабрь 2019
|12.02.2020
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Декабрь 2019
|12.02.2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 февраля
|12.02.2020
|22:00
|Бюджет США
|Январь 2020
|13.02.2020
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Январь 2020
|13.02.2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 февраля
|13.02.2020
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Январь 2020
|13.02.2020
|16:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Декабрь 2019
|13.02.2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 января по 01 февраля
|14.02.2020
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|IV квартал 2019
|14.02.2020
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Январь 2020
|14.02.2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Декабрь 2019
|14.02.2020
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Декабрь 2019
|14.02.2020
|13:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2019
|14.02.2020
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Январь 2020
|14.02.2020
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Январь 2020
|14.02.2020
|17:15
|Промышленное производство в США
|Январь 2020
|14.02.2020
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Февраль 2020
|14.02.2020
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Декабрь 2019
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