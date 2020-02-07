Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,7061 руб.

7 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4164 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7061 руб.

Минимальный курс евро составил 69,34 руб., максимальный - 69,9525 руб. Было заключено 4888 сделок. Объем торгов составил 16067,88 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,94 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.