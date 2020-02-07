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Глава Сбербанка Герман Греф считает, что влияние коронавируса на российскую и глобальную экономику пока не очень значимо, но все будет зависеть от того, сколько продлится ситуация с вирусом. "Если говорить о текущем влиянии, то пока влияние не очень значимо, но все... "Если говорить о текущем влиянии, то пока влияние не очень значимо, но все... читать дальше

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Европейские рынки акций завершили четверг на повышательном тренде на фоне позитивных новостей, касающихся торговых отношений США и Китая, а также сильной корпоративной отчетности. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в четверг... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в четверг... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 69,0837 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,06 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 62,7977 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,65 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Баланс счета текущих операций... Баланс счета текущих операций... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,57 пункта (0,564%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3096,68 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49699,358 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 163,188 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1031 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,3876 руб. Минимальный курс евро составил 68,96 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,96 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0421 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9961 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,9961 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2907 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1068 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в четверг развернулся вниз на фоне слабости нефти Brent, не сумевшей закрепиться выше $56 за баррель из-за разочарований инвесторов рекомендациями ОПЕК+ по объемам сокращения добычи сырья в свете борьбы с новым коронавирусом из Китая; индекс МосБиржи... читать дальше

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бербанк России разместил 65,74% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-LKOH_ASN_PRT-3Y-001Р-193R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 1,972 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Облигации гасятся в январе 2023 года. Облигации гасятся в январе 2023 года. По выпуску предусмотрен один... По выпуску предусмотрен один... читать дальше

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"Транснефть" ожидает сохранения уровня прибыли по МСФО в 2019 году по сравнению с предыдущим годом, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев. "Я не думаю, что очень сильно будет отличаться (прибыль по сравнению с 2018 г.), потому что у нас грузооборот примерно один и... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после появления информации о том, что Россия взяла время на оценку рекомендаций технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного снижения добычи. Технический комитет по мониторингу договоренностей... Технический комитет по мониторингу договоренностей... читать дальше

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Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий введение патентной системы налогообложения в животноводстве и растениеводстве. Он размещен на официальном портале правовой информации. Закон дополняет перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении... Закон дополняет перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут на торгах в четверг: фокус внимания трейдеров переключился с распространения коронавируса на позитивные новости, касающиеся торговых отношений США и Китая. Как сообщалось, комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике принял... Как сообщалось, комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике принял... читать дальше

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