07 февраля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Декабрь 2019
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Декабрь 2019
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Декабрь 2019
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Декабрь 2019
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Декабрь 2019
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Декабрь 2019
|16:30
|Безработица в Канаде
|Январь 2020
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Январь 2020
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Декабрь 2019
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Январь 2020
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07 февраля 2020 года 08:17
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что влияние коронавируса на российскую и глобальную экономику пока не очень значимо, но все будет зависеть от того, сколько продлится ситуация с вирусом.
"Если говорить о текущем влиянии, то пока влияние не очень значимо, но все... читать дальше
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07 февраля 2020 года 08:10
Европейские рынки акций завершили четверг на повышательном тренде на фоне позитивных новостей, касающихся торговых отношений США и Китая, а также сильной корпоративной отчетности.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в четверг... читать дальше
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07 февраля 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 69,0837 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,06 коп.
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07 февраля 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 февраля, составляет 62,7977 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,65 коп.
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07 февраля 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Баланс счета текущих операций... читать дальше
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06 февраля 2020 года 19:56
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,57 пункта (0,564%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3096,68 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше
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06 февраля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49699,358 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 163,188 млрд руб., или на...
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06 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1031 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,3876 руб.
Минимальный курс евро составил 68,96 руб.,... читать дальше
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06 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0421 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,9961 руб., максимальный -... читать дальше
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06 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2907 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1068 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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06 февраля 2020 года 19:04
Рынок акций РФ к вечеру в четверг развернулся вниз на фоне слабости нефти Brent, не сумевшей закрепиться выше $56 за баррель из-за разочарований инвесторов рекомендациями ОПЕК+ по объемам сокращения добычи сырья в свете борьбы с новым коронавирусом из Китая; индекс МосБиржи... читать дальше
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06 февраля 2020 года 18:43
бербанк России разместил 65,74% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-LKOH_ASN_PRT-3Y-001Р-193R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 1,972 млрд рублей, говорится в сообщениях банка.
Облигации гасятся в январе 2023 года.
По выпуску предусмотрен один... читать дальше
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06 февраля 2020 года 18:41
"Транснефть" ожидает сохранения уровня прибыли по МСФО в 2019 году по сравнению с предыдущим годом, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев. "Я не думаю, что очень сильно будет отличаться (прибыль по сравнению с 2018 г.), потому что у нас грузооборот примерно один и... читать дальше
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06 февраля 2020 года 18:35
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после появления информации о том, что Россия взяла время на оценку рекомендаций технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного снижения добычи.
Технический комитет по мониторингу договоренностей... читать дальше
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06 февраля 2020 года 18:23
Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий введение патентной системы налогообложения в животноводстве и растениеводстве. Он размещен на официальном портале правовой информации.
Закон дополняет перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении... читать дальше
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06 февраля 2020 года 18:15
Американские фондовые индексы растут на торгах в четверг: фокус внимания трейдеров переключился с распространения коронавируса на позитивные новости, касающиеся торговых отношений США и Китая.
Как сообщалось, комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике принял... читать дальше
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