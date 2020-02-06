Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,9982 руб.

6 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1257 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9982 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,715 руб., максимальный - 63,215 руб. Было заключено 11748 сделок. Объем торгов составил 49535,54 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,1925 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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