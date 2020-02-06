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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 февраля
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06 февраля 2020 года 17:18

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 февраля

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6 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 7 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3159,22 (+6,55) руб./грамм; на серебро - 35,57 (-0,44) руб./грамм; на платину - 1970,54 (-1,65) руб./грамм; на палладий - 4873,85 (-169,36) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
06 февраля 2020 года 19:56
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06 февраля 2020 года 19:45
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06 февраля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0421 руб.
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Минимальный курс юаня составил 8,9961 руб., максимальный -...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,1068 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2907 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1068 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 19:04
Рынок акций РФ завершил торги в минусе
Рынок акций РФ к вечеру в четверг развернулся вниз на фоне слабости нефти Brent, не сумевшей закрепиться выше $56 за баррель из-за разочарований инвесторов рекомендациями ОПЕК+ по объемам сокращения добычи сырья в свете борьбы с новым коронавирусом из Китая; индекс МосБиржи...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 18:43
Сбербанк разместил 65,74% выпуска инвестиционных облигаций на 1,972 млрд рублей
бербанк России разместил 65,74% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-LKOH_ASN_PRT-3Y-001Р-193R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 1,972 млрд рублей, говорится в сообщениях банка.

Облигации гасятся в январе 2023 года.

По выпуску предусмотрен один...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 18:41
"Транснефть" ожидает сохранения уровня прибыли по МСФО в 2019 году - глава компании
"Транснефть" ожидает сохранения уровня прибыли по МСФО в 2019 году по сравнению с предыдущим годом, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев. "Я не думаю, что очень сильно будет отличаться (прибыль по сравнению с 2018 г.), потому что у нас грузооборот примерно один и...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 18:35
Цены на нефть перешли к снижению
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после появления информации о том, что Россия взяла время на оценку рекомендаций технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного снижения добычи.

Технический комитет по мониторингу договоренностей...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 18:23
Путин подписал закон, разрешающий введение патентной системы налогообложения в АПК РФ
Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий введение патентной системы налогообложения в животноводстве и растениеводстве. Он размещен на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 18:15
Фондовая Америка торгуется в плюсе
Американские фондовые индексы растут на торгах в четверг: фокус внимания трейдеров переключился с распространения коронавируса на позитивные новости, касающиеся торговых отношений США и Китая.

Как сообщалось, комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике принял...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 18:06
"Металлоинвест" установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 6,55%
Холдинговая компания "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,55% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов проходил в четверг, 6 февраля, с 11:00 до 15:00...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 18:01
Правительству и Банку России поручено подготовить предложения по докапитализации РНКБ
Правительству РФ и ЦБ поручено подготовить предложения по долгосрочному фондированию и докапитализации крымского Российского национального коммерческого банка (РНКБ), следует из материалов на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам совещания по вопросам...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 17:53
Прокачка нефти по Куюмба-Тайшет в 2020 году может увеличиться на 43%
"Транснефть" планирует увеличение прокачки нефти по магистральному трубопроводу Куюмба-Тайшет в 2020 году на 43% - до 6,9 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев. Он отметил, что в 2019 году по Куюмба-Тайшет было прокачано 4,86 млн тонн нефти, что 1,8 раза...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 17:46
Акции Deutsche Bank подорожали на 11% на информации о новом крупном акционере
Акции Deutsche Bank AG подскочили в цене почти на 11% на торгах в четверг на информации, что американский инвестфонд Capital Group Cos. приобрел долю в банке, продемонстрировав, таким образом, доверие к его плану реструктуризации.

Capital Group ранее сообщил, что стал...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 17:35
Россия взяла время на оценку рекомендаций комитета ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Технический комитет ОПЕК+ (JTC).рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с и продлить ограничения до июня 2020 года, чтобы убрать последствия китайского коронавируса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов. Это лишь рекомендация,...    читать дальше
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