Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,2897 руб.

6 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2897 руб.

Минимальный курс евро составил 68,9675 руб., максимальный - 69,535 руб. Было заключено 4609 сделок. Объем торгов составил 14640,07 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,29 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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