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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 155,3 млрд руб.
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06 февраля 2020 года 10:06
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 155,3 млрд руб.
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6 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 155,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -334,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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06 февраля 2020 года 15:31
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.06 февраля 2020 года 15:30
В пятницу, 7 февраля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 81048,51 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.06 февраля 2020 года 15:30
В пятницу, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $66,61 млн
В пятницу, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $66,61 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.06 февраля 2020 года 15:30
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В пятницу, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3266,86 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
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.06 февраля 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2897 руб. Минимальный курс евро составил 68,9675 руб., максимальный -... читать дальше
.06 февраля 2020 года 15:08
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте банка "ДОМ.РФ" до "BB+" с "BB". Рейтинги выведены из списка Rating Watch "позитивный". Прогноз рейтингов - "позитивный",... читать дальше
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06 февраля 2020 года 15:02
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе 2020 года выросли на 1,8 - до 102,102 тыс. машин по сравнению со 100,303 тыс. в январе 2019 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Как ранее сообщалось, в декабре продажи выросли... читать дальше
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UniCredit SpA, крупнейший банк Италии, в четвертом квартале 2019 года (октябре-декабре) получил убыток в сумме 835 млн евро ($920 млн) по сравнению с прибылью в 1,99 млрд евро годом ранее. Квартальная выручка выросла на 3,4%, до 4,85 млрд евро, сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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.06 февраля 2020 года 14:45
Потребность в финансировании нефтегазовой госкорпорации Petroleos Mexicanos (Pemex) в текущем году увеличится до 199 млрд песо ($10,7 млрд) по сравнению со 114,4 млрд песо в 2019 году, сообщил Минфин Мексики. Кроме того, электроэнергетической компании CFE необходимо... читать дальше
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Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг после появления информации о рекомендации технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного снижения добычи. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... читать дальше
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Рост реальных доходов населения наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира в третьем квартале 2019 года ускорился до 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Во втором... читать дальше
.06 февраля 2020 года 14:16
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