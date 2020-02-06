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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,1742 руб.
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Рост ВВП РФ замедлился в 2019 году до 1,3%
Рост российской экономики в 2019 году замедлился, по данным Росстата, до 1,3% после 2,5% годом ранее. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, однако оказался чуть слабее последних оценок Минэкономразвития
 
СП: у системы госуправления проблемы с целеполаганием
Счетная палата провела стратегический аудит 17 федеральных министерств и семи служб и пришла к неутешительным выводам: у системы государственного управления проблемы с целеполаганием. В их планы включено достижение чуть больше половины (55%)...
 
Коронавирус может замедлить темпы роста ВВП РФ на 0,11 п.п. - опрос
По итогам 2020 года из-за эпидемии коронавируса российский ВВП может потерять 0,11 п.п., прогнозируют аналитики ряда фининститутов и агентств, опрошенные "Известиями". Прогноз о влиянии коронавируса на экономические показатели РФ предоставили...
 
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Частные пенсионные фонды считают, что в законодательство необходимо вернуть положение, позволяющие им взимать с вкладчиков - граждан или компаний, уплачивающих пенсионные взносы в фонд,- целевые взносы, которые будут направляться в капитал на...
 
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06 февраля 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,1742 руб.

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6 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 февраля, составляет 63,1742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,00 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
06 февраля 2020 года 15:31
В январе АСВ выплатило 3,7 млрд руб. страхового возмещения 7,3 тыс. вкладчикам
Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" в январе 2020 года осуществила выплаты страхового возмещения 7,3 тыс. вкладчиков на общую сумму 3,7 млрд руб., включая 0,5 тыс. малых предприятий на сумму 102,8 млн рублей, сообщается в пресс-релизе АСВ.

В...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 15:30
В пятницу, 7 февраля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 81048,51 млн руб.
В пятницу, 7 февраля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 81048,51 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 15:30
В пятницу, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $66,61 млн
В пятницу, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $66,61 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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06 февраля 2020 года 15:30
В пятницу, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3266,86 млн руб.
В пятницу, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3266,86 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 15:24
"Металлоинвест" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 6,55%
Холдинговая компания "Металлоинвест" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок инвесторов проходил...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 15:23
В январе продажи Sollers в РФ выросли на 0,3%
Российский автопроизводитель Sollers увеличил продажи автомобилей в РФ в январе на 0,3% по сравнению с 2019 г., до 2,296 тыс. штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Продано 1,942 тыс. автомобилей "УАЗ" (+0,1% год к году), 354 коммерческих...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,2897 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2897 руб.

Минимальный курс евро составил 68,9675 руб., максимальный -...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 15:08
Fitch повысило рейтинги банка "ДОМ.РФ", прогноз - "позитивный"
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте банка "ДОМ.РФ" до "BB+" с "BB".

Рейтинги выведены из списка Rating Watch "позитивный".

Прогноз рейтингов - "позитивный",...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 15:02
Продажи легковых автомобилей в РФ в январе выросли на 1,8%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе 2020 года выросли на 1,8 - до 102,102 тыс. машин по сравнению со 100,303 тыс. в январе 2019 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Как ранее сообщалось, в декабре продажи выросли...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 14:53
UniCredit получил чистый убыток в 4-м квартале, но на 3,4% увеличил выручку
UniCredit SpA, крупнейший банк Италии, в четвертом квартале 2019 года (октябре-декабре) получил убыток в сумме 835 млн евро ($920 млн) по сравнению с прибылью в 1,99 млрд евро годом ранее. Квартальная выручка выросла на 3,4%, до 4,85 млрд евро, сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 6 февраля снижается
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,87 пункта (0,092%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3111,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3145,15 (+0,99%) пункта,...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 14:45
Потребности мексиканской госкорпорации Pemex в финансировании вырастут в этом году до $10,7 млрд
Потребность в финансировании нефтегазовой госкорпорации Petroleos Mexicanos (Pemex) в текущем году увеличится до 199 млрд песо ($10,7 млрд) по сравнению со 114,4 млрд песо в 2019 году, сообщил Минфин Мексики.

Кроме того, электроэнергетической компании CFE необходимо...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 14:28
Нефтяные цены меняются разнонаправленно
Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг после появления информации о рекомендации технического комитета ОПЕК+ относительно дополнительного снижения добычи.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 14:24
В третьем квартале рост реальных доходов населения в ОЭСР ускорился до 0,5%
Рост реальных доходов населения наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира в третьем квартале 2019 года ускорился до 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Во втором...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 14:16
В России к "федеральным территориям" могут отнести зоны для бизнеса - Клишас
В России к числу "федеральных территорий" могут быть отнесены специальные зоны для бизнеса , заявил журналистам сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей...    читать дальше
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06 февраля 2020 года 14:05
Комитет ОПЕК+ советует сократить добычу нефти еще на 600 тыс. б/с из-за коронавируса
Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участницам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы убрать последствия китайского коронавируса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский...
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