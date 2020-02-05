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05 февраля 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9975 руб.

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5 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 837 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9975 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9654 руб., максимальный - 9,037 руб. Было заключено 185 сделок. Объем торгов составил 715,06 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0081 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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