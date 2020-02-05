.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 февраля
.
05 февраля 2020 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 февраля
|0
5 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3152,67 (-51,72) руб./грамм; на серебро - 36,01 (-0,23) руб./грамм; на платину - 1972,19 (-26,48) руб./грамм; на палладий - 5043,21 (+140,36) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 февраля 2020 года 19:57
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,65 пункта (0,538%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3114,25 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше
.05 февраля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 февраля выросла на 0,98% и составила 49862,547 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49862,547 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 482,560 млрд руб., или на...
.05 февраля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,8089 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4526 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8089 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.05 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2883 руб. Минимальный курс евро составил 68,88 руб.,... читать дальше
.05 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 837 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9975 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9654 руб., максимальный - 9,037... читать дальше
.05 февраля 2020 года 19:03
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Nordgold на уровне "BB". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B",...
.05 февраля 2020 года 18:58
Фондовый рынок России, открывшийся на позитиве, и завершил среду ростом. Европейские фондовые индикаторы, начав торги в красной зоне, довольно быстро скорректировались на повышение и весь день демонстрировали позитивный настрой в связи с надеждами на прорыв в поиске... читать дальше
.05 февраля 2020 года 18:49
Цены на нефть усилили подъем после публикации данных о запасах в США и в ожидании итогов второго дня заседания технического комитета ОПЕК+. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 мск составила $56,36 за баррель, что на $2,4... читать дальше
.05 февраля 2020 года 18:40
Акционеры американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. подавляющим большинством проголосовали за одобрение сделки с LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, говорится в пресс-релизе французской компании. В соответствии с соглашением, объявленным... читать дальше
.05 февраля 2020 года 18:32
Запасы нефти в США выросли за период с 24 января по 31 января на 3355 тыс. баррелей, бензина - упали на 91 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3355 тыс. баррелей - до 435,009 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 91 тыс. баррелей и составили 261,144 млн баррелей,... читать дальше
.05 февраля 2020 года 18:22
В январе индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) увеличился до 55,5 пункта с 54,9 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 55 пунктов, сообщает... читать дальше
.05 февраля 2020 года 18:20
ПАО "Ленэнерго" полностью разместило два выпуска облигаций серий БО-03 и БО-04 объемом по 5 млрд рублей каждый, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок на облигации прошел 30 января. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,2% годовых, к ней приравнены ставки... читать дальше
.05 февраля 2020 года 18:15
По итогам 2019 года чистая прибыль группы "ЕвроХим" выросла почти в 2 раза - до $1,018 млрд против $538 млн годом ранее. EBITDA "ЕвроХима" увеличилась на 2% к предыдущему году и составила $1,55 млрд, сообщила компания. Маржа по EBITDA составила 25%, снизившись на 2... читать дальше
.05 февраля 2020 года 17:59
Американские фондовые индексы растут в среду третьи торги подряд, в том числе благодаря позитивной статистике и хорошим новостям о борьбе с новым коронавирусом. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:47 мск выросло на 1,03% и составляло 29104,49 пункта. Индекс... читать дальше
.05 февраля 2020 года 17:54
Бюджет не будет компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от налогового инвествычета по крупным проектам - Белоусов
Правительство РФ введет порог объема инвестпроектов, выше которого не будет компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от налогового инвествычета, сообщил на совещании президента с членами правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов. Президент РФ Владимир... читать дальше
.05 февраля 2020 года 17:45
Минфин РФ разработал дорожную карту по стимулированию регионов и населения к страхованию жилья от ЧС
Минфин РФ разработал и направил на согласование заинтересованным ведомствам проект "дорожной карты" мероприятий, которые должны стимулировать регионы и население к заключению договоров по закону о добровольном страховании от ЧС, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.