Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2789,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1750,73 млрд руб.

5 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 февраля составили по Российской Федерации 2789,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2601,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2667,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2492,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 февраля составили 1750,73 млрд руб. против 1757,26969 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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