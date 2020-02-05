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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ замедлился в 2019 году до 1,3%
Рост российской экономики в 2019 году замедлился, по данным Росстата, до 1,3% после 2,5% годом ранее. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, однако оказался чуть слабее последних оценок Минэкономразвития
 
Перебои с поставками гаджетов и автокомпонентов могут начаться в марте
Если в течение недели производство электроники в Китае, замороженное из-за эпидемии коронавируса, не возобновится, к концу марта ее российские продавцы столкнутся с дефицитом товара. Об этом "Известиям" сообщил топ-менеджер одного из российских...
 
Инвесторы добились изменения законопроекта о защите инвестиций
Инвесторам в инфраструктуру удалось добиться изменения законопроекта о защите инвестиций - во вторник на совещании в правительстве первый вице-премьер Андрей Белоусов согласился вывести государственно-частные проекты из-под его действия, пишут...
 
Себестоимость эквайринга растет из-за увеличения доли премиальных карт
Многие российские банки отмечают угрожающую тенденцию - рост доли премиальных карт и, как следствие, повышение себестоимости эквайринга, пишет "Коммерсант". "Себестоимость эквайринга стремительно растет из-за увеличения доли премиальных карт. По...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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05 февраля 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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5 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
13:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Декабрь 2019
16:15 Занятость в производственном секторе США Январь 2020
16:30 Внешнеторговый баланс США Декабрь 2019
18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Январь 2020
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 25 по 31 января

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
05 февраля 2020 года 12:24
ЦБ РФ не рассматривает возможность выхода в ближайшее время из "Московской биржи"
Банк России не рассматривает возможность выхода из капитала ПАО "Московская биржа" в ближайшие годы на фоне возобновления обсуждений о продаже государству доли ЦБ РФ в Сбербанке, сообщил журналистам первый зампред регулятора Сергей Швецов.

"Был закон, который обязывал...    читать дальше
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05 февраля 2020 года 12:09
Квартальная прибыль BNP Paribas выросла на 28%
По итогам 4-го квартала 2019 года чистая прибыль крупнейшего французского банка по объему активов - BNP Paribas SA - взлетела на 28% - до 1,85 млрд евро. Результат совпал с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных FactSet.

Квартальная выручка банка в октябре-декабре...    читать дальше
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05 февраля 2020 года 12:01
Минфин снизит покупку валюты с 7 февраля по 5 марта до 11,3 млрд руб. в день
Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 7 февраля по 5 марта 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период - 11,3 млрд рублей, сообщило министерство.

Это меньше,...    читать дальше
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05 февраля 2020 года 11:54
"Металлоинвест" установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. в размере 6,70-6,85%
Холдинговая компания "Металлоинвест" установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей в размере 6,70-6,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок инвесторов пройдет 6...    читать дальше
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05 февраля 2020 года 11:53
В январе энергопотребление в России сократилось на 3,2% - "СО ЕЭС"
Потребление электроэнергии в январе 2020 года в целом по России составило 100,5 млрд кВт ч, что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2019 года, свидетельствуют оперативные данные АО "СО ЕЭС".

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в январе 2020 года...    читать дальше
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05 февраля 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 5 февраля составил 63,1741 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 874 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,1741 руб. По...    читать дальше
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05 февраля 2020 года 11:44
В январе рост импорта в Россию из дальних стран составил 4%
В январе 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию составил $14 млрд 261,7 млн и по сравнению с январем 2019 года вырос на 4,0%, свидетельствую предварительные данные таможенной статистики.

В декабре и ноябре 2019 года импорт рос в годовом выражении...    читать дальше
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05 февраля 2020 года 11:39
Средний размер микрозайма вырос в 4-м квартале на 7,7% - НБКИ
В 4-м квартале 2019 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты") вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 8,2 тыс. руб. (в 4 квартале 2018 года - 7,6 тыс. руб.). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй,...    читать дальше
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05 февраля 2020 года 11:32
Темпы роста ВВП Индонезии замедлились до 5%
Объем ВВП в Индонезии в 2019 году увеличился на 5,02% - самыми низкими темпами с 2015 года - после повышения на 5,17% в 2018 году, свидетельствуют официальные данные. Темпы экономического подъема замедлились до минимального уровня за четыре года на фоне ослабления роста...    читать дальше
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05 февраля 2020 года 11:25
ВТБ разместит 5 февраля однодневные бонды серии КС-3-356 на 50 млрд руб. по цене 99,9848% от номинала
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-356 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9848% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,55% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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05 февраля 2020 года 11:21
Минсельхоз РФ исключает дефицит чеснока из-за коронавируса в Китае, ограничение ввоза продовольствия не рассматривается
Минсельхоз РФ не рассматривает вопрос об ограничении ввоза продовольствия из Китая на фоне распространения в этой стране коронавируса. Дефицита чеснока не будет, считают в ведомстве.

"Не рассматривается", - завил журналистам замминистра сельского хозяйства Максим...    читать дальше
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05 февраля 2020 года 11:13
Годовая чистая прибыль Nokian Tyres выросла на 35,5%, продажи сократились на 0,3%
По итогам 2019 года чистая прибыль финского концерна Nokian Tyres выросла на 35,5% - до 399,9 млн евро, или 2,89 евро на акцию по сравнению с 295,2 млн евро, или 2,15 евро на акцию, в 2018 году.

Как отмечается в сообщении концерна, в прошлом году на показатель чистой...    читать дальше
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05 февраля 2020 года 11:07
ICE подтвердила свой интерес к покупке eBay
Биржевой оператор Intercontinental Exchange Inc. (ICE) обращался к eBay Inc. с предложением о покупке, вероятно, оценивая компанию более чем в $30 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, ICE делал eBay предложение...    читать дальше
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05 февраля 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0173 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 691 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0173 руб.

Минимальный курс юаня составил 9 руб., максимальный - 9,0291 руб....    читать дальше
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05 февраля 2020 года 10:55
"Тринфико Холдингс" выставило на 21 февраля оферту по бондам БО-01 объемом до 202 млн рублей
АО "Тринфико Холдингс" выставило на 21 февраля оферту по облигациям серии БО-01 объемом до 202 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Заявки могут быть поданы с 9:00 МСК 14 февраля до 18:00 МСК 20 февраля. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости...    читать дальше
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05 февраля 2020 года 10:54
Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за 4-й квартал в 1,507 руб. на акцию
Показатель EBITDA группы ММК (флагманский актив - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") в 4-м квартале упал на 36% к 3-му кварталу, до $335 млн.

Рентабельность по EBITDA сократилась на 6,6 п.п., до 19,5%.

Выручка группы за 4-й квартал снизилась на...    читать дальше
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