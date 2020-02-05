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Банк России не рассматривает возможность выхода из капитала ПАО "Московская биржа" в ближайшие годы на фоне возобновления обсуждений о продаже государству доли ЦБ РФ в Сбербанке, сообщил журналистам первый зампред регулятора Сергей Швецов. "Был закон, который обязывал... "Был закон, который обязывал... читать дальше

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По итогам 4-го квартала 2019 года чистая прибыль крупнейшего французского банка по объему активов - BNP Paribas SA - взлетела на 28% - до 1,85 млрд евро. Результат совпал с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных FactSet. Квартальная выручка банка в октябре-декабре... Квартальная выручка банка в октябре-декабре... читать дальше

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Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 7 февраля по 5 марта 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период - 11,3 млрд рублей, сообщило министерство. Это меньше,... Это меньше,... читать дальше

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Холдинговая компания "Металлоинвест" установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей в размере 6,70-6,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок инвесторов пройдет 6... Сбор заявок инвесторов пройдет 6... читать дальше

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Потребление электроэнергии в январе 2020 года в целом по России составило 100,5 млрд кВт ч, что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2019 года, свидетельствуют оперативные данные АО "СО ЕЭС". Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в январе 2020 года... Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в январе 2020 года... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 874 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,1741 руб. По... читать дальше

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В январе 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию составил $14 млрд 261,7 млн и по сравнению с январем 2019 года вырос на 4,0%, свидетельствую предварительные данные таможенной статистики. В декабре и ноябре 2019 года импорт рос в годовом выражении... В декабре и ноябре 2019 года импорт рос в годовом выражении... читать дальше

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В 4-м квартале 2019 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты") вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 8,2 тыс. руб. (в 4 квартале 2018 года - 7,6 тыс. руб.). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй,... читать дальше

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Объем ВВП в Индонезии в 2019 году увеличился на 5,02% - самыми низкими темпами с 2015 года - после повышения на 5,17% в 2018 году, свидетельствуют официальные данные. Темпы экономического подъема замедлились до минимального уровня за четыре года на фоне ослабления роста... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-356 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9848% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,55% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,55% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Минсельхоз РФ не рассматривает вопрос об ограничении ввоза продовольствия из Китая на фоне распространения в этой стране коронавируса. Дефицита чеснока не будет, считают в ведомстве. "Не рассматривается", - завил журналистам замминистра сельского хозяйства Максим... "Не рассматривается", - завил журналистам замминистра сельского хозяйства Максим... читать дальше

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По итогам 2019 года чистая прибыль финского концерна Nokian Tyres выросла на 35,5% - до 399,9 млн евро, или 2,89 евро на акцию по сравнению с 295,2 млн евро, или 2,15 евро на акцию, в 2018 году. Как отмечается в сообщении концерна, в прошлом году на показатель чистой... Как отмечается в сообщении концерна, в прошлом году на показатель чистой... читать дальше

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Биржевой оператор Intercontinental Exchange Inc. (ICE) обращался к eBay Inc. с предложением о покупке, вероятно, оценивая компанию более чем в $30 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По данным источников, ICE делал eBay предложение... По данным источников, ICE делал eBay предложение... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 691 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0173 руб. Минимальный курс юаня составил 9 руб., максимальный - 9,0291 руб.... Минимальный курс юаня составил 9 руб., максимальный - 9,0291 руб.... читать дальше

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АО "Тринфико Холдингс" выставило на 21 февраля оферту по облигациям серии БО-01 объемом до 202 млн рублей, говорится в сообщении компании. Заявки могут быть поданы с 9:00 МСК 14 февраля до 18:00 МСК 20 февраля. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости... Заявки могут быть поданы с 9:00 МСК 14 февраля до 18:00 МСК 20 февраля. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости... читать дальше

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Показатель EBITDA группы ММК (флагманский актив - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") в 4-м квартале упал на 36% к 3-му кварталу, до $335 млн. Рентабельность по EBITDA сократилась на 6,6 п.п., до 19,5%. Рентабельность по EBITDA сократилась на 6,6 п.п., до 19,5%. Выручка группы за 4-й квартал снизилась на... Выручка группы за 4-й квартал снизилась на... читать дальше

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