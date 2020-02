ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,1265 руб.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Биржевой оператор Intercontinental Exchange Inc. (ICE) обращался к eBay Inc. с предложением о покупке, вероятно, оценивая компанию более чем в $30 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, ICE делал eBay предложение... читать дальше