Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0813 руб.

4 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0813 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,02 руб., максимальный - 9,0979 руб. Было заключено 223 сделки. Объем торгов составил 1792,85 млн руб., что на 160% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,02 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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