Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,3471 руб.

4 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4867 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3471 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,08 руб., максимальный - 63,605 руб. Было заключено 12676 сделок. Объем торгов составил 48621,52 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,1625 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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