ЦБ РФ установил курс евро с 5 февраля в размере 70,1265 руб.

4 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 февраля, составляет 70,1265 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,56 коп.

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АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 6 млн облигаций серии А26 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила выпуск в полном объеме. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила выпуск в полном объеме. Облигации... Облигации... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,76 пункта (0,871%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3097,6 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49379,987 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 287,180 млрд руб., или на...

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Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) планирует во второй декаде февраля собирать заявки на 3-летние бонды с офертой через год объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Бонды будут размещаться на... Бонды будут размещаться на... читать дальше

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АО "ФСК ЕЭС" завершило размещение облигаций серии 001P-04R номинальным объемом 15 млрд рублей, реализовав 66,67% выпуска на 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 28 января. В ходе маркетинга объем размещения составлял 10-15 млрд... Сбор заявок на облигации прошел 28 января. В ходе маркетинга объем размещения составлял 10-15 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4935 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2879 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6390 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9366 руб. Минимальный курс евро составил 69,51 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,51 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0813 руб. Минимальный курс юаня составил 9,02 руб., максимальный - 9,0979... Минимальный курс юаня составил 9,02 руб., максимальный - 9,0979... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на повышательном тренде вслед за мировыми площадками и нефтью после падения из-за опасений сокращения спроса на сырье по причине распространения эпидемии пневмонии в Китае. Во вторник выросли фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225... Во вторник выросли фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225... читать дальше

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Цены на нефть растут, после того как эксперты технического комитета ОПЕК+ собрались на экстренное заседание из-за опасений влияния коронавируса на спрос на нефть. По оценке ОПЕК+, которая была представлена на экстренном заседании технического комитета, начавшемся во... По оценке ОПЕК+, которая была представлена на экстренном заседании технического комитета, начавшемся во... читать дальше

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США могут принять новые санкции против "Северного потока 2", если РФ будет пытаться достроить этот газопровод, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. "Если Россия попытается достроить недостающие километры газопровода на Балтийском море, то Палата... читать дальше

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Внутренние оценки, представленные совместному техническому комитету ОПЕК+ (JTC) во вторник, предусматривают понижение средних темпов роста глобального спроса на нефть в этом году на 200 тыс. барр./сутки при худшем сценарии распространения коронавируса, пишет агентство Bloomberg... читать дальше

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, в то же время изменились драйверы этого роста, сообщило Министерство экономики. "Существенно замедлился рост Сводного индекс производства товаров и услуг по основным видам... читать дальше

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Республиканский бюджет Белоруссии в 2019 году исполнен с профицитом 3,2 млрд белорусских рублей, или 2,4% ВВП, говорится в сообщении Минфина. Доходы республиканского бюджета составили 24,32 млрд бел. рублей (на 0,4% больше годового плана), расходы - 21,09 млрд бел.... Доходы республиканского бюджета составили 24,32 млрд бел. рублей (на 0,4% больше годового плана), расходы - 21,09 млрд бел.... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут, демонстрируя солидарность с другими мировыми рынками. Инвесторы ожидают, что глобальная экономика достаточно сильна для того, чтобы противостоять негативному влиянию со стороны нового коронавируса. Кроме того, Народный банк Китая... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля 2020 года составил 7 трлн 840 млрд 545,1 млн рублей, или 6,9% ВВП, что эквивалентно $124,382 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. Месяцем ранее, на 1 января 2020 года, объем ФНБ был равен 7 трлн 773 млрд 62,6 млн... читать дальше

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