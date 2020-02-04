Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 137,7 млрд руб.

4 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 137,7 млрд руб.

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Фондовые индексы стран Западной Европы продолжают расти в ходе торгов во вторник после подъема в понедельник. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:35 МСК вырос на 1,05% и составил 416,06 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:35 МСК вырос на 1,05% и составил 416,06 пункта. Британский индикатор FTSE 100... Британский индикатор FTSE 100... читать дальше

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Москва вошла первую пятерку наиболее перспективных городов мира для развития ритейла в 2020 г. по версии аналитиков Colliers International, составивших рейтинг на основе исследования крупнейших мегаполисов, являющихся центрами притяжения для любителей шопинга по всему миру от... читать дальше

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Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) планирует во второй декаде декабря собирать заявки на 3-летние бонды с офертой через год объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Бонды будут размещаться на... Бонды будут размещаться на... читать дальше

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Численность официально зарегистрированных безработных в России за период с 22 по 28 января возросла на 3,6% и составила 684,2 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс". Рост численности безработных отмечен в 83 регионах.... Рост численности безработных отмечен в 83 регионах.... читать дальше

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Компании Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. во вторник объявили о приостановке работы некоторых конвейеров из-за нехватки деталей, возникшей на фоне коронавируса в Китае, сообщает агентство "Ренхап". Так Hyundai остановила производство автомобилей Genesis на одном из заводов в... читать дальше

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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG), крупнейший банк Японии, в третьем квартале текущего финансового года получил квартальный убыток впервые за десятилетие и ухудшил годовой прогноз прибыли на фоне крупных списаний. Чистый убыток MUFG за три месяца, завершившихся... Чистый убыток MUFG за три месяца, завершившихся... читать дальше

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В 4-м квартала 2019 года арендовать офисное помещение стало дороже на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами "Авито Недвижимость". Аренда в среднем по стране обходится в 790 рублей за квадратный метр в месяц. При... читать дальше

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Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет Москвы по итогам 2019 года составил 1 трлн 38,8 млрд рублей, увеличившись на 10,7%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента финансов во вторник. ""Более шести лет НДФЛ является основным источником... ""Более шести лет НДФЛ является основным источником... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-355 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9847% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,59% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,59% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3472 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,4342 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 47,51 коп. и составил 63,4342 руб.... читать дальше

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ХК "Металлоинвест" планирует 6 февраля собирать заявки инвесторов на 10-летние бонды с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир... Ориентир... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который с 1 января 2021 года ограничивает государственным бюджетным и автономным учреждениям возможность привлечения соисполнителей по государственным и муниципальным заданиям. Документ опубликован в электронной базе... Документ опубликован в электронной базе... читать дальше

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ЦБ РФ 4 февраля доразместил 29-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-29-22BR1-9) в объеме 25 млрд 58,2 млн рублей, сообщается на сайте регулятора. Спрос по номиналу составил 25 млрд 58,2 млн рублей. Объем предложения составлял 147,309 млрд... Спрос по номиналу составил 25 млрд 58,2 млн рублей. Объем предложения составлял 147,309 млрд... читать дальше

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Британская нефтекомпания BP Plc зафиксировала убыток в 4-м квартале 2019 года из-за списаний, связанных, главным образом, с отделением активов. Как сообщается в пресс-релизе BP, скорректированный на стоимость замещения запасов убыток (replacement cost (RC) profit/loss,... Как сообщается в пресс-релизе BP, скорректированный на стоимость замещения запасов убыток (replacement cost (RC) profit/loss,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 217 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0864 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0689 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,0689 руб., максимальный -... читать дальше

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