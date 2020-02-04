04 февраля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Декабрь 2019
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Январь 2020
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2019
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Декабрь 2019
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04 февраля 2020 года 12:59
Фондовые индексы стран Западной Европы продолжают расти в ходе торгов во вторник после подъема в понедельник.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:35 МСК вырос на 1,05% и составил 416,06 пункта.
Британский индикатор FTSE 100... читать дальше
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04 февраля 2020 года 12:54
Москва вошла первую пятерку наиболее перспективных городов мира для развития ритейла в 2020 г. по версии аналитиков Colliers International, составивших рейтинг на основе исследования крупнейших мегаполисов, являющихся центрами притяжения для любителей шопинга по всему миру от... читать дальше
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04 февраля 2020 года 12:44
Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) планирует во второй декаде декабря собирать заявки на 3-летние бонды с офертой через год объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Бонды будут размещаться на... читать дальше
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04 февраля 2020 года 12:44
Численность официально зарегистрированных безработных в России за период с 22 по 28 января возросла на 3,6% и составила 684,2 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс".
Рост численности безработных отмечен в 83 регионах.... читать дальше
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04 февраля 2020 года 12:25
Компании Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. во вторник объявили о приостановке работы некоторых конвейеров из-за нехватки деталей, возникшей на фоне коронавируса в Китае, сообщает агентство "Ренхап". Так Hyundai остановила производство автомобилей Genesis на одном из заводов в... читать дальше
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04 февраля 2020 года 12:16
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG), крупнейший банк Японии, в третьем квартале текущего финансового года получил квартальный убыток впервые за десятилетие и ухудшил годовой прогноз прибыли на фоне крупных списаний.
Чистый убыток MUFG за три месяца, завершившихся... читать дальше
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04 февраля 2020 года 12:05
В 4-м квартала 2019 года арендовать офисное помещение стало дороже на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами "Авито Недвижимость". Аренда в среднем по стране обходится в 790 рублей за квадратный метр в месяц. При... читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:53
Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет Москвы по итогам 2019 года составил 1 трлн 38,8 млрд рублей, увеличившись на 10,7%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента финансов во вторник.
""Более шести лет НДФЛ является основным источником... читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:53
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-355 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9847% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,59% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3472 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,4342 руб. По... читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 47,51 коп. и составил 63,4342 руб.... читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:39
ХК "Металлоинвест" планирует 6 февраля собирать заявки инвесторов на 10-летние бонды с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ориентир... читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:34
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который с 1 января 2021 года ограничивает государственным бюджетным и автономным учреждениям возможность привлечения соисполнителей по государственным и муниципальным заданиям.
Документ опубликован в электронной базе... читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:24
ЦБ РФ 4 февраля доразместил 29-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-29-22BR1-9) в объеме 25 млрд 58,2 млн рублей, сообщается на сайте регулятора.
Спрос по номиналу составил 25 млрд 58,2 млн рублей. Объем предложения составлял 147,309 млрд... читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:16
Британская нефтекомпания BP Plc зафиксировала убыток в 4-м квартале 2019 года из-за списаний, связанных, главным образом, с отделением активов.
Как сообщается в пресс-релизе BP, скорректированный на стоимость замещения запасов убыток (replacement cost (RC) profit/loss,... читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 217 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0864 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,0689 руб., максимальный -... читать дальше
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