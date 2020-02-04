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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,7921 руб.
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Рост российской экономики в 2019 году замедлился, по данным Росстата, до 1,3% после 2,5% годом ранее. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, однако оказался чуть слабее последних оценок Минэкономразвития
 
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04 февраля 2020 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,7921 руб.

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4 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 70,7921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 119,45 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
04 февраля 2020 года 12:59
Индексы рынков акций Европы восстанавливаться на торгах во вторник
Фондовые индексы стран Западной Европы продолжают расти в ходе торгов во вторник после подъема в понедельник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:35 МСК вырос на 1,05% и составил 416,06 пункта.

Британский индикатор FTSE 100...    читать дальше
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04 февраля 2020 года 12:54
Москва вошла в топ-5 перспективных городов для развития ритейла в 2020 г. - Colliers International
Москва вошла первую пятерку наиболее перспективных городов мира для развития ритейла в 2020 г. по версии аналитиков Colliers International, составивших рейтинг на основе исследования крупнейших мегаполисов, являющихся центрами притяжения для любителей шопинга по всему миру от...    читать дальше
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04 февраля 2020 года 12:44
РНКБ планирует во II декаде декабря собирать заявки на бонды санкционного листинга объемом 3 млрд рублей
Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) планирует во второй декаде декабря собирать заявки на 3-летние бонды с офертой через год объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Бонды будут размещаться на...    читать дальше
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04 февраля 2020 года 12:44
Число официальных безработных в России за неделю выросло на 3,6%
Численность официально зарегистрированных безработных в России за период с 22 по 28 января возросла на 3,6% и составила 684,2 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс".

Рост численности безработных отмечен в 83 регионах....    читать дальше
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04 февраля 2020 года 12:25
Из-за коронавируса в Южной Корее частично приостановлена сборка автомобилей Hyundai и Kia
Компании Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. во вторник объявили о приостановке работы некоторых конвейеров из-за нехватки деталей, возникшей на фоне коронавируса в Китае, сообщает агентство "Ренхап". Так Hyundai остановила производство автомобилей Genesis на одном из заводов в...    читать дальше
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04 февраля 2020 года 12:16
Крупнейший банк Японии получил квартальный убыток впервые за 10 лет
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG), крупнейший банк Японии, в третьем квартале текущего финансового года получил квартальный убыток впервые за десятилетие и ухудшил годовой прогноз прибыли на фоне крупных списаний.

Чистый убыток MUFG за три месяца, завершившихся...    читать дальше
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04 февраля 2020 года 12:05
Аренда офисов в России в 4-м квартале подорожала на 1%
В 4-м квартала 2019 года арендовать офисное помещение стало дороже на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами "Авито Недвижимость". Аренда в среднем по стране обходится в 790 рублей за квадратный метр в месяц. При...    читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:53
За 10 месяцев 2019 г. зарплаты москвичей выросли на 8,6%
Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет Москвы по итогам 2019 года составил 1 трлн 38,8 млрд рублей, увеличившись на 10,7%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента финансов во вторник.

""Более шести лет НДФЛ является основным источником...    читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:53
ВТБ разместит 4 февраля однодневные бонды серии КС-3-355 на 50 млрд руб. по цене 99,9847% от номинала
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-355 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9847% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,59% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 4 февраля составил 63,4342 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3472 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,4342 руб. По...    читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:45
Доллар подешевел на 48 копеек
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 47,51 коп. и составил 63,4342 руб....    читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:39
ХК "Металлоинвест" планирует 6 февраля собирать заявки на бонды объемом 10 млрд рублей
ХК "Металлоинвест" планирует 6 февраля собирать заявки инвесторов на 10-летние бонды с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир...    читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:34
Бюджетным и автономным учреждениям хотят законодательно ограничить привлечение соисполнителей по госзаданиям
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который с 1 января 2021 года ограничивает государственным бюджетным и автономным учреждениям возможность привлечения соисполнителей по государственным и муниципальным заданиям.

Документ опубликован в электронной базе...    читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:24
ЦБ РФ доразместил купонные облигации 29-го выпуска на 25,06 млрд рублей
ЦБ РФ 4 февраля доразместил 29-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-29-22BR1-9) в объеме 25 млрд 58,2 млн рублей, сообщается на сайте регулятора.

Спрос по номиналу составил 25 млрд 58,2 млн рублей. Объем предложения составлял 147,309 млрд...    читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:16
Выручка BP в четвертом квартале сократилась на 6%
Британская нефтекомпания BP Plc зафиксировала убыток в 4-м квартале 2019 года из-за списаний, связанных, главным образом, с отделением активов.

Как сообщается в пресс-релизе BP, скорректированный на стоимость замещения запасов убыток (replacement cost (RC) profit/loss,...    читать дальше
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04 февраля 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0864 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 217 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0864 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0689 руб., максимальный -...    читать дальше
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