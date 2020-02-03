Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,8348 руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4858 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8348 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,5925 руб., максимальный - 64,0925 руб. Было заключено 15609 сделок. Объем торгов составил 54233,58 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,73 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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