Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,686 руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9434 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,686 руб.

Минимальный курс евро составил 70,355 руб., максимальный - 71,33 руб. Была заключена 5781 сделка. Объем торгов составил 17044,65 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,37 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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